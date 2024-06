A németek ellen küzdött, de kikapott a magyar válogatott

A lelátón a németek körülbelül háromszor annyian voltak, mint a magyarok, de a bemelegítés alatti hangpárbajt a piros-fehér-zöld fanatikusok nyerték. A Carpathian Brigade, vagyis a magyar válogatott szurkolói csoportja a kapunyitás után azonnal elkezdte elhelyezni a székekre a magyar zászlókat. Ebből körülbelül tízezret osztottak ki. A hazaiak a kezdés előtt csak a hangosbemondó kérésére nyilvánultak meg. A magyar drukkerek a megszokott rigmusok mellett együtt énekelték el a hangszórókból elhangzó Reptér című slágert is.

A németek kezdőcsapatát a műsorközlő természetesen a közönséggel együtt olvasta be, majd a magyar drukkereket is bevonta, így Schäferék nevétől zengett a stadion. Ezt követően pedig felcsendült a Nélküled is. Megható pillanatok voltak. A mellettünk helyet foglaló stuttgarti kolléga, aki egyébként nem emlékezett a helyi VFB színeiben a Bajnokok Ligájában a Manchester Unitednek is gólt szerző Szabics Imrére, a magyar szurkolókról elismerően nyilatkozott.

A németek a Sweet Caroline című dalt énekelték közösen, de közel sem olyan lelkesen, mint riválisaik. A bevonulás előtt a pályán egy hatalmas magyar és német zászló, valamint az Európa-bajnokság logója is megjelent. Majd elhangzott a magyar Himnusz, amit jelen sorok írója is könnyes szemmel énekelt együtt a tízezernél is több magyarral. A vendég szurkolók 60 négyzetméteres drapériáján a „Jó kedvvel, bőséggel!” felirat, és két védőangyal szerepelt.

Marco Rossi ahogy jelezte, változtatott a kezdőn, a jobb oldali szárnyvédő Bolla lett, Fiola visszahúzódott Lang helyére, míg a bal oldali belső védő Szalai Attila helyett Dárdai Márton volt.

Az első percben kis híján ziccerhez jutottak a magyarok. Sallai szerelte a bizonytalankodó Kimmichet, de a lecsorgó labdára Neuer ért oda hamarább. A második magyar szögletnél a jókora létszámfölényben lévő németek füttykoncertje sem tudta elnyomni a „Mindent bele!” skandálását.

Az első német helyzet a 11. percben jött el, amikor Havertz megelőzte Orbánt és közvetlen közelről kapura lőtt, de Gulácsi védett. Az ezt követő szögletnél a hosszú oldalon érkező Andrich lőtt kapura, de Bolla kifejelte a kapuba tartó labdát. A túloldalon Sallai nem a legjobban kapta meg a labdát a kapu előtt Bolla és Szoboszlai összjátéka után, de üresen lőhetett, Rüdigerék viszont blokkoltak.

A német drukkerek már a 19. percben füttyszóval jutalmazták játékosaikat, amikor azok hátul járatták a labdát. Két passzal később viszont Gündogan kerülhetett volna helyzetbe a tizenhatoson belül, de pontatlan labdát kapott.

A 22. percben szerencsétlen gólt kapott Magyarország. Gündogan lökte el testtel, vállal (?) Orbánt, aki így nem tudott felszabítani és Gulácsi sem tudta megfogni a labdát. A Barcelona középpályása így visszapasszolt Musialához, aki az üres kapuba lőtt. Szoboszlai becsúszva, Fiola a gólvonalon próbált menteni, de nem sikerült nekik, a labda Fioláról a felső lécre majd a hálóba pattant. Varga Barnabás annyira hevesen raklamált a gól után, hogy sárga lapot kapott. Erre az idei Eb-n már csak a csapatkapitányoknak van joga.