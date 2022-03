A liga legjobb védelme ellen javíthat a DAC

A két klub négy héttel ezelőtt játszott egymással a bajnokság alapszakaszában. Akkor a dunaszerdahelyiek egy pontot hoztak el ellenfelüktől egy olyan mérkőzésen, amelyen több vitatható ítélet is segítette a hazai gárdát. A sárga-kékeknél egészen biztosan hiányzik majd a sérült Kalmáron és Szendrein kívül az egy hete ötödik sárga lapját begyűjtő, így automatikus eltiltást kapó Andrija Balic. Ott lehet azonban a csapatban a panamai duó, Davis és Blackman, akik a Ružomberok ellen fegyelmi okokból a keretben sem voltak. „Két dolog van, amiben nem nem vagyok elnéző, a hozzáállás és a fegyelem. Megkapták, amit kellett, most bevethetőek, jól edzettek a héten, számolunk velünk” – válaszolta újságírói kérdésre Joao Janeiro péntek délután.

Nem sokkal később Eric Davis a közösségi médiában üzent a szurkolóknak és cáfolta azt az állítást, hogy fegyelmi oka lett volna a mellőzésének. „Hét éve vagyok Dunaszerdahelyen, ez idő alatt megismerhették a hozzáállásom, remélem ez még sok évig nem is fog megváltozni” – zárta sorait a balhátvéd.

Nincs krízis

A Spartak a DAC elleni döntetlen után szintén osztozott a pontokon a Trenčín és a Slovan ellen is, majd vereséget szenvedett a tavaszt remekül kezdő Sereď ellen. Ezek után nem meglepő, hogy vezetőedzőjük, Michal Gašparík arról beszélt, ki kell lábalniuk a hullámvölgyből. Egy sikerrel 12 pontosra nőhet az előnyük Kružliakékkal szemben, ami megnyugtatná őket, és vélhetően a gödörből is ki tudnának jönni. A pénteki sajtótájékoztatón kollégájánál, a sárga-kékek portugál edzőjénél is rákérdeztek, nem érzi-e, hogy válságba kerültek volna.„Nem gondolom, hogy krízishelyzetben lennénk. Egy ponttal többet is szereztünk a nagyszombatiaknál. Ez egy ciklus, amiben benne vagyunk és majd kijövünk belőle. A krízis az, ami jelenleg Ukrajnában történik. Persze nagyon nehezen fogadtam el a 4:1-es vereséget, de tudom, hogy mit szeretnénk, mit gyakorlunk. Tudom, hogy minden meccset meg kéne nyernünk, ez lenne az ideális, de erős ellenfelekkel játszottunk, remélem, most már sikerül győznünk” – válaszolta Janeiro.

A portugál tartja magát ahhoz, amit egy héttel korábban is elmondott, a rájátszásban számukra minden mérkőzés egy döntő, így legjobb tudásuk szerint készülnek és szeretné, hogy kellő átéléssel, küzdeni akarással lépjenek pályára.

Krstovicból klasszis lehet

A DAC a szezonban 23 meccsen csupán 29 gólt lőtt, ráadásul 27-et kapott is. Mikor Janeiro ősszel átvette a csapat irányítását, ötször gólt sem kaptak, most viszont négy találkozón már nyolcszor mattolták az ellenfelek a csallóközi védelmet. „Próbáljuk többet birtokolni a labdát és ez a következménye, így hátul sebezhetőbbek vagyunk. Két-három csapat van a ligában, amely szép focit igyekszik játszani, ellenük könnyebb. A többiek fegyelmezetten, mélyen védekeznek, és ha eladjuk a labdát, azonnal támadásba lendülnek. Könnyebben kihasználják a hibáinkat, ha előre szeretnénk menni, ezzel a taktikával mi kockázatot vállalunk” – beszélt a játékrendszerek különbségeiről Janeiro, aki kiemelte, dolgoznak azon, hogy a korábbi és a jelenlegi stílusban is eredményesek legyenek.

A montenegrói felnőtt válogatottba is behívott Nikola Krstovic kapcsán kiemelte, hogy hatalmas benne a potenciál, amelyet ha ki tud aknázni, akkor világszinten is elismert játékossá válhat. „Biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva ott lehet nemzetközi szinten is a legjobbak között. Ehhez még sokat kell dolgoznia és tanulnia, de megvan benne a tehetség és a lehetőség, hogy sztárrá váljon” – beszélt a Žilina ellen mesterhármast jegyző csatárról. A szurkolók azt várják, hogy a 21 éves futballista ismét megvillanjon néhányszor a MOL Arénában.

A DAC–Trnava rangadót Peter Ziemba vezeti, a VAR-szobában pedig Erik Gemzický ül majd. Az aktuális rendelkezések szerint a stadion félig telhet meg, a belépéshez nem szükséges oltási igazolás vagy teszt felmutatása. Akik nem tudnak kilátogatni a találkozóra, a Dajto televízió mellett a VOYO fizetős platformján is megnézhetik azt.