A KFC nyerte a csallóközi derbit

A mérkőzés előtt köszöntötték Baráth Györgyöt, a KFC klubelnökét, aki a héten töltötte be nyolcvanadik életévét.

A Duna partiak óvatosan kezdték a bajnokit, de a győzni akarás érződött a játékukon a meccs végéig. Amikor a vendégek megszerezték a labdát, azonnal a nyomukba eredtek, hogy megelőzzék a befejezést, és végig aktívabbak voltak az ellenfélnél. A 12. percben a jobb oldalon Ožvolda futott fel és remekül szöktette Voleskýt, aki lépésből lőtt, de Horváth, a vendégek kapusa útját állta éles lövésének. Két perccel később Leginus veszélyeztette Dlubáč kapuját a másik oldalon. Tíz perccel később Voleský húzott el a bal oldalon, laposan belőtte a labdát középre, de Turčák gólhelyzetben 12 méterről gyatrán találta el a labdát.

Az első félóra nem volt eseménydús, s már úgy tűnt, nem is születik gól az első játékrészben, de a 39. percben Šmehyl ívelte be szögletből a labdát balról, amely az ötös közelében pattogott a lábak között, míg végül Ožvolda elé került, aki egy méterről bebelsőzte a hálóba – 1:0. Egy perc múlva megszülethetett volna a második gól is, Voleský jó ütemben Sylvestr elé gurított, aki tíz méterről az oldalhálót találta el.

A második félidőre Nagy Sebastian helyett Ganbayar lépett pályára, neki köszönhetően pontosabbá és hatékonyabbá váltak a komáromiak támadásai. Az 50. percben Sylvestr, Ganbayar összjáték után az utóbbi került kecsegtető helyzetbe, lőtt is hazaiak 73-asa, de Horváth bravúrosan védett. Néhány perccel később Ganbayar passzolt pontosan Voleský elé, aki öt méterről lőtt centiméterekkel mellé. Az idő múlásával erősödött a Duna-partiak nyomása a vendégek kapujára. Šmehyl jó pillanatban érkezett egy kipattanó labdára, és védhetetlen gólt lőtt a hosszú sarokba – 2:0.

A gólszerzés után igazán már csak a komáromiak támadtak. Horváth Attila, a somorjaiak kapusa óriási védéseket mutatott be az utolsó húsz percben. A tíz gólnál járó Voleský még háromszor bevehette volna a vendégek kapuját.

A 2:0-ás a KFC számára azt jelentette, hogy továbbra is négypontos az előnye az eperjesiekkel szemben. A keleti csapat feledtette az STK elleni kisiklást és 4:1-re verte a negyedik helyen álló vágbeszterceieket.

A héten két kört is lebonyolítanak a II. ligában, a 26. forduló valamennyi mérkőzésére szerdán kerül sor.