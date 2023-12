A Győr klasszisa a vb-cím után is szép eredményekre számít

A két csapat már a középdöntőben is találkozott egymással, akkor 24:23-ra nyertek a franciák. A norvég-dán-svéd közös rendezésű torna helyosztóit a dániai Herningben rendezték, a finálét a hivatalos adatok szerint 12 031 néző látta.

A találkozó az előzetesen vártaknak megfelelően minőségi játékot és szoros kezdést hozott. A 24. percben, 17:14-es francia előnynél alakult ki először háromgólos különbség a sokáig kiegyenlített első félidőben, s ugyan a 27. percben már négy találat is volt a különbség, a pihenőre háromgólos francia előnnyel vonultak a felek. A fordulást követően sem változott a differencia, a sok technikai hibával játszó skandinávok nem tudtak egyenlíteni és egy gólra is csak 26:25-nél zárkóztak fel, de nem sokkal később már újra négy volt Franciaország előnye. A záró öt percen belül még visszajöttek kettőre a norvégok, de többre nem futotta az erejükből, így a francia válogatott százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg harmadik vb-címét.

A finálé legeredményesebbje a norvég Nora Mörk lett 8 góllal, ám a nyilatkozatokból kiderült, hogy már az elődöntőben is kérdéses volt a pályára lépése, hiszen sérüléssel bajlódott és a franciák ellen sem volt jó állapotban. Így volt ezzel a vb legértékesebb játékosának választott Henny Reistad is, aki lázasan is vállalta a játékot, de Stine Skogrand is betegeskedett.

„Úgy éreztem, hogy amikor meg is akadt a játékunk, vissza tudtunk jönni és tudtuk menedzselni magunkat. Mindig volt valakinek egy-két jó szava a másikhoz, így tudtunk lopni egy-egy labdát, vagy valamit tenni, amiből az adott pillanatban újra előnyhöz jutottunk. Őrült meccs volt, de nagyon boldog vagyok és büszke vagyok a csapatra. Hálát is érzek, hogy tagja lehetek egy olyan társaságnak, amely egyszerre olimpiai és világbajnok is, fantasztikus játékosokkal érhettem ezt el – nyilatkozta Estelle Nze Minko. A Győr francia játékosa hozzátette, hogy ez volt a második tornája csapatkapitányként és úgy érzi most sokkal inkább megtalálta az egyensúlyt, hogy játékosként és kapitányként is eleget tudjon tenni a feladatainak. – Nagyon tehetséges fiataljaink vannak, olyanok is, akik most még nem voltak itt velünk. Úgy gondolom, nagyon szép napok állnak még a francia nemzeti csapat előtt” – tekintett a jövőbe az All-Star-csapatba is beválasztott Nze Minko.

„Nagyon boldogok vagyunk, főleg azon fiatalok számára fontos ez a siker, akik még a 2017-es győzelemnél nem voltak itt. A csapat mindent beleadott, végig nagyon fegyelmezettek voltunk, amire nagy szükségünk volt, főleg ha a döntő színvonalát nézzük. Nagyon jól teljesítettünk, kevesebb hibát követtünk el és így mi győztünk. Fontos, hogy a lányok folytassák a munkát és meg akarják ismételni ezt a sikert, de először hagyjuk őket élvezni ezt az estét” – értékelt a franciák szövetségi kapitánya, Olivier Krumbholz.

A bronzérmet az utolsó meccsüket is hazai pályán játszó dánok szerezték meg a svédek előtt, az ötödik Hollandia, a hatodik Németország, a hetedik Montenegró lett, a nyolcadik helyre, pedig a torna meglepetéscsapata, a HC DAC balátlövőjét, Eliška Desortovát is soraiban tudó Csehország futott be. A magyar válogatott a tizedik helyen zárt, ami szintén olimpiai selejtezőtornát ér.