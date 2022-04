A friss bajnok legyőzésére készülnek Dunaszerdahelyen

Az előző fordulóban Rózsahegyen a bajnoki aranyat bebiztosító pozsonyiak a szezonban csupán egyszer szenvedtek vereséget, Dunaszerdahelyen legutóbb 2019. szeptember 1-jén kaptak ki. Az emlékezetes 5:2-es mérkőzés gólszerzői közül azonban már Ramírez, Vida Kristopher és Fábry sincs ott a csallóközieknél, Eric Davis pedig közel sem kirobbanthatatlan a kezdőből, legutóbb március 13-án számított rá az első perctől Joao Janeiro vezetőedző. Kérdés, hogy az immár tizenkétszeres bajnok kienged-e a hátralévő mérkőzésekre? Ismerve idősebb Vladimír Weisst, aligha. Így gondolja ezt Veszelinov Dániel, a DAC kapusa is, aki a klub Hazai pályán című YouTube-műsorában elmondta, biztos benne, hogy a MOL Arénában nem dől hátra az ellenfél, és mindent megtesznek azért, hogy megnyerjék a meccset. „De mi is mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt megakadályozzuk és hogy mi örüljünk a végén” – tette hozzá.

Az utóbbi három mérkőzésen szerepet kapó 20 éves hálóőr szerint jót tett a csapatnak, hogy a zsolnaiak ellen másfél hónapot követően végre nyertek és felszabadultan kezdte meg a heti felkészülést a keret. Elmondása szerint nagyon várják a vasárnapi rangadót, ahol reményeik szerint sikerül legyőzniük a Slovant. „Ugyanúgy készülünk, mint máskor. Nagyon szervezettnek kell lennünk, hiszen náluk tapasztalt játékosok vannak, nálunk több a fiatal. Nem szabad egy másodpercre sem kihagynunk. A Slovan már bizonyította a szezon során, hogy az ellenfelei legapróbb hibáját is megbünteti. Az elsődleges cél, hogy ne kapjunk gólt. Ha ez sikerült, és egyet rúgunk, már jók vagyunk” – válaszolta arra a kérdésre Veszelinov, hogy változott-e a felkészülés annak fényében, hogy két hete is a pozsonyiak ellen léptek pályára (3:1).

A két csapat eddig 35-ször játszott egymással Dunaszerdahelyen és csupán 3 találkozó ért véget gól nélkül. Ennek fényében vélhetően vasárnap is megrezdül majd a háló valamelyik oldalon, ehhez azonban Fortuna segítségére is szükség lehet. „Szerencse is kell majd, a kapufák eddig nem mentek be, most reméljük, ha úgy alakul, már befelé fog pattani a labda. Mindenkinek bele kell raknia szívét-lelkét, keményen kell dolgoznunk az egész héten és vasárnap is. A pozsonyi meccsen egy nagyon jó első félidőt játszottunk, ha kijavítjuk az utána becsúszott hibákat, akkor lehet esélyünk” – zárta a kapus, aki szerint a Slovan egy nagyon szervezett csapat, mind a középpályán, mind a széleken roppant kreatív játékosai vannak.

Ezt bizonyítja az is, hogy a friss bajnok eddig 28 bajnokin 65 gólt szerzett, míg a dunaszerdahelyiek csupán 35 találatnál tartanak. Itt a lehetőség, hogy ezen változtassanak a sárga-kékek, akiknek az európai kupaszereplés miatt sem mindegy, hogy meg tudják-e tartani a negyedik helyüket a tabellán. Innen ugyanis kedvezőbb helyzetből vághatnának neki az Európa-konferencialiga helyért tartandó rájátszásnak.

A DAC–Slovan mérkőzés játékvezetője Erik Gemzický lesz, a VAR-szobában pedig Peter Kráľovič hoz majd döntéseket. A rangadót a Nova Sport 2 élőben közvetíti.