A DAC új szerzeménye: „Amikor idejöttem, nem is hittem, hogy ez a felnőttcsapat”

Hogyan került a DAC-hoz?

A Wolverhampton játékosa vagyok, kölcsönbe jöttem másfél évre. Kint kaptam új szerződést, de elengedtek erre a 18 hónapra. A DAC az U19-es válogatottnál látott, egy hazai Eb-selejtezőn, ezután vették fel a kapcsolatot a Wolvesszal. Novemberben eljöttem négy-öt napra, minden tetszett, és szerencsére én is tetszettem nekik.

Mit vár a dunaszerdahelyi időszaktól?

Szeretnék sokat fejlődni, aztán utána esetleg visszatérni Angliába, és ott is bizonyítani. Tizennyolc éves vagyok, előttem a jövő. Kíváncsian várom ezt a 18 hónapot, új közeg, új csapat, be kell illeszkednem. Bár szerintem itt könnyebb lesz, mint anno Angliában, mert vannak itt magyar srácok.

Ismert valakit korábban a csapattársak közül?

Személyesen nem, de nyilván Kalmár Zsoltiról, Vida Mátéról, Vida Kristopherről tudtam, hogy kicsoda. A novemberi ittlétem során közelebbről is megismertem őket, és nagyon jó fejek voltak, mindenben segítettek.

Mit szól a dunaszerdahelyi létesítményekhez?

Nagyon tetszik minden. Azt mondhatom, ez az edzőközpont modernebb, mint kint! Minden új, tényleg minden adott egy jó felkészüléshez és egy jó tavaszi szezonhoz.

Amikor novemberben itt járt, meccsre is el tudott menni?

Nem, mert már pont vissza kellett mennem Angliába. De videókat láttam már arról, mi megy itt hazai meccsen.

Mit gondol, mit adtak önnek az angliai tapasztalatok?

Tizenhat évesen kerültem ki, elég fiatalon. Nagy fába vágtam a fejszémet. Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz, de az első pár hónap nem volt egyszerű. Új nyelv, új emberek… Az elmúlt csaknem két évben sokat fejlődtem, fel is nőttem, nem csak azért, mert 18 lettem. Sok mindent egyedül kellett csinálnom, bár az ottani szokás szerint családoknál voltunk elszállásolva. Nagyon rendesek voltak, jól éreztem magam, de önállónak is kellett lennem.

Most hol fog lakni?

A DAC-nak van egy kollégiumfélesége, ahol több fiatal játékos is lakik. Fél évig biztosan ott leszek, nyáron pedig meglátom, lehet, hogy váltok, és elmegyek Győrbe, mint ahogy Kalmár Zsoltiék is Győrben laknak.

Amikor itt járt, biztosan beszélt Peter Hyballa vezetőedzővel a DAC játékstílusáról, amelyben a védőknek nem egyszerű a dolguk.

Abban a négy napban kicsit beleláttam, de persze az nem volt elég mindenre. De a gegenpressing szót már az első napon megtanultam! Remélem, bele fogok illeni az elképzeléseibe, mert szeretem a támadófocit.

Mit tart a legnagyobb erősségének a pályán?

Belső védőként elég technikás vagyok, ezt több edző is mondta. A magasságom előnyt jelent a fejeléseknél, de egy belső védőnél ez elengedhetetlen. Fizikálisan kell még fejlődnöm, de szerintem fogok is.

A védelem tengelyébe sokszor idősebb játékosokat állítanak, de a DAC-ban nem félnek egészen fiatal belső védőket is bedobni a mélyvízbe. Bízik benne, hogy a kezdőcsapat tagja lehet?

Tényleg fiatal a gárda, amikor először idejöttem, nem is hittem, hogy ez a felnőttcsapat, olyan fiatalok a játékosok. Meglepődtem, de ez nekem is esélyt jelent. Az egész felkészülés során arra fogok törekedni, hogy minél jobban megmutassam magam, és célom, hogy a kezdőtizenegybe kerüljek.