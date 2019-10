A cserekapus volt a hős, büntetőkkel jutott a nyolc közé a DAC

A DAC kezdőcsapatába visszatért Kalmár Zsolt és Eric Davis, valamint Divkovic is a kezdőtizenegyben kapott helyet. Kimaradt viszont Fábry és Blackman.

A hazai drukkerek nagy molinóval köszöntötték a „traktorista” nagyszombatiakat, a traktor beszántotta a Spartak címerét.

Az első nagy helyzet a nagyszombatiak előtt adódott, Kružliak bizonytalankodása után Sobczyk termett Jedlička előtt, de a DAC kapusa nagyon jó ütemben lépett ki, és jól zárta a szöget.

A 14. percben Kalmár lőtt jó szögből, de blokkolták a lövését. A 25. percben Davis távoli lövésének már semmi nem állta útját, de ez most nem akadt be, nem úgy, mint a zsolnaiak elleni bajnokin.

A DAC összjátéka nem volt kellően dinamikus, Hyballa egy játékmegszakításkor oda is hívta magához Ronant, akinek egy papírra rajzolgatva magyarázott. A nagyszombati Tavares is odaállt hallgatózni, Hyballa ezt nyilván nem hagyta szó nélkül.

A második félidőt aktívan kezdte a DAC, de a betömörülő nagyszombati védelmen nehéz volt a kapu elé juttatni a labdát. Az 58. percben Vida Kristopher megcsinálta a nehezét, két védőn is áthámozta magát, aztán az égbe lőtt.

A 71. percben Divkovic labdaszerzése után Kalmár kapott labdát, de nem jutott el az átadása középre Ramirezig. Nem sokkal később Kalmár ollózással próbálkozott, aztán pedig Beszkorovajnij vitte fel jól a labdát, Ramireznek passzolt, ő pedig Kalmárnak, de a lövést védte a nagyszombati kapus.

A 75. percben Hyballa cserélt, Divkovic helyett Blackman állt be.

A nagyszombatiak érezhetően azt várták, hogy a DAC egyszer hibázik, és ezáltal összejöhet nekik egy kontra.

A 83. percben össze is jött egy ellentámadás a Spartaknak, Jedlička talán egy ütemmel későn mozdult ki a kapujából, a 16-os előtt elkaszálta Tavarest. Azonnal piros lapot kapott.

A DAC-ból Ronan jött le, helyére állt be a cserekapus, Száraz. A legvégén pedig Ramirez helyett Fábryt küldte be Hyballa.

A vendégek a ráadásban kapust cseréltek, Bolek helyére Rusov állt be, aki tizenegyesölő hírében áll.

A gól nélküli döntetlen után a kupa szabályai értelmében nem volt hosszabbítás, jöttek a tizenegyesek.

A nagyszombatiak kezdték, Tesija be is lőtte. A DAC-nál Kružliak volt az első, ő is belőtte. Mitrea következett, ő sem hibázott. Kalmár Zsolt volt soron a hazaiaknál, magabiztosan begurította. Lovat lövésének irányát jól érezte Száraz, de ez a labda is bement. A dunaszerdahelyieknél Fábry jött, akinek a lövését Rusov védte. De Száraz is megfogta Tavares büntetőjét. Beszkorovajnij állt a labda mögé, és be is vágta, ezzel egyenlített. Halilovic tizenegyesét is kivédte Száraz. Davis pedig utolsóként védhetetlenül lőtt a hálóba, ezzel 4:3-ra a DAC nyerte a tizenegyespárbajt, és bejutott a legjobb nyolc közé a kupában!

Slovnaft Cup, nyolcaddöntő

DAC–Trnava 0:0, tizenegyesekkel 4:3

Sárga lap: Divkovic, ill. Halilovic.

Piros lap: Jedlička (83., DAC).

Játékvezető: Smolák, 7550 néző.

DAC: Jedlička–Vida M., Kružliak, Beszkorovajnij, Davis–Oravec, Kalmár, Ronan (85. Ronan)–Vida K., Ramirez (89. Fábry), Divkovic (75. Blackman).

TRNAVA: Bolek (90. Rusov)–Turňa, Mesík, Mitrea, Lovat–Halilovic–Gomes, Grendel (76. Grendel), Tesija, Tavares–Sobczyk (67. Yilmaz).