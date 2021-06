A bajnoki arany a cél a HC DAC-nál

A dunaszerdahelyi klub a napokban ünnepelte 5. születésnapját. Ennek apropóján tekintett vissza Horváth az elmúlt évek eseményeire. Kezdve egy teljesen új csapat felépítésétől, folytatva a II., majd az I. ligával, és végül a feljutással az elitbe. „A MOL Liga első évében szerettünk volna szimpatikus újonc lenni, a másodikban pedig az első hatban végezni. Tavaly sikerült a cseh–szlovák ligában a 3. helyen végezni, a szlovák rájátszásban pedig a döntőben szerepelni. Így kicsit felgyorsultak a céljaink, az új idényben az elsődleges célunk a MOL Liga és a szlovák bajnokság megnyerése. De ezzel nem akarunk terhet helyezni sem a csapatra, sem az edzőre. Őszinte játékkal próbáljuk elérni a céljainkat, meglátjuk, ez mire lesz elég.”

Debre Viktor edző tavaly érkezett az Eger női csapatától és a másodedzővel, egyben sportigazgatóval, Prikler Szilviával remek első idényt produkáltak, de tudja, hogy a csapat még koránt sincsen kész. „Nem volt mindig minden szép és jó, rengeteg sérülés és a Covid is nehezítette az elmúlt évünket, de a lányoknak mindig sikerült valahonnan erőt meríteniük. Példamutatóan dolgoztak, de még nem voltak kellően érettek a végső sikerre. Azt vallom, hogy mindig nehezebb megtartani azt, amit megnyertél, mint megnyerni. Ennek ellenére azon leszünk, hogy jobbak legyünk és megszerezzük az első helyet – mondta a szakember, aki azt is tudja, hogy ehhez miben kell fejlődniük. – Igazából a játék minden elemében javulnunk kell. Legtöbbször hatosfalat védekeztünk, de ezt most az új játékosokkal többször is megnyithatjuk majd, és a lerohanásink hatékonyságát is növelni kell.”



Érkezők és távozók

A HC DAC négy új igazolással készül az új idényre. Két szlovák válogatottal: Erika Rajnohovával, aki a spanyol Atlético Guardestől érkezett, és Natália Némethovával, aki a vágsellyeiek együttesében az előző idényben az alapszakasz gólkirálya lett 91 találattal. Rajtuk kívül két magyar játékos érkezett az NBI-ből. Sári Barbara az MTK beállósa és a kapuba Magera Noémi a Boglári Akadémiáról. „Megmondom őszintén, nem szerettem volna eljönni Boglárról, de sajnos kiestünk az NB I-ből, ezért új klub után néztem. Ez egy nagy lehetőség számomra, mivel remek szakemberekkel dolgozhatom itt, ami biztosan segíti majd a fejlődésemet. – mondta Magera, akinek az az Oguntoye Viktória lesz a posztriválisa, akit nemrég megválasztott a szlovák bajnokság legjobb játékosának. – Azért, hogy valaki a pályára kerüljön, meg kell dolgozni, mindegy, ki a másik a posztodon. Szerintem ki fogunk jönni egymással és tudjuk majd egymást segíteni abban, hogy kihozzuk a másikból a legjobbat.”

Távozók is akadnak, hiszen Erika Rajnahová nővére, Monika gyermekáldás elé néz, ezért egyelőre szünetelteti a karrierjét. A csapatkapitány, Straka Mária pedig inkább az edzői pályafutására koncentrálna, Lelkes Lilla a tanulást választotta, Lenka Bundová kapus pedig befejezte pályafutását.



Új stadion, új verseny

A HC DAC a nemzetközi mezőnyben is megmérettetné magát, ezért jelentkezett az Európa-kupába. Sajnos a dunaszerdahelyi csarnok nagy valószínűséggel nem fog megfelelni az EHF előírásainak, így a klubnak egy másik csarnok után kell néznie a ezekre a meccsekre. Egyelőre azonban még sok a nyitott kérdés.

A témához tartozik, hogy már haladnak az új multifunkcionális stadion felépítésének előkészületei. Aszerint, hogy a szlovák kormány mikor folyósítja a 2 millió eurós támogatást, az építkezés 2021 végén vagy 2022 elején kezdődhet el, és két évig fog tartani.

A HC DAC egyedüli szlovák klubként az I. ligában is indít csapatot, ahol az A-csapatban kevesebb játéklehetőség mellett leginkább utánpótlásjátékosok fognak szerepelni.

A csapat július 12-én kezdi a felkészülést az új szezonra.