A 90. percben úszott el a DAC győzelme

A dunaszerdahelyieknek az FK Pohronie és a Brno után a bukaresti Rapid volt a harmadik nyári ellenfele, amelyet a korábbi 73-szoros román válogatott Adrian Mutu irányít.

A DAC immár a gólfelelős Nikola Krstoviccal kiegészülve lépett pályára a román együttes ellen. Ugyanakkor nem mondhatni, hogy a sárga-kékek kerete egyre teljesebb, mert egy előszezonhoz képest elképesztően sok sérültjük van: szerdán Kalmár, Gavrics, Ramadan, Pinto, Niarkhosz, Veszelinov és a nyáron igazolt Čermák sem volt bevethető.

Bár a román bajnokság előző szezonjának ötödik helyezettje volt a DAC eddigi legminőségibb nyári ellenfele, Adrián Guľa csapata a mérkőzés nagy részében dominálni tudott. A vezetőedző a Petráš–Andzouana, Riszvanisz, Brunetti, Mendez–Káčer, Dimun, Vitális–Veselovský, Krstovic, Leginus kezdőcsapatnak szavazott bizalmat.

Az első félidőben Dimunnak volt egy veszélyes lövése, Leginusnak egy kapufája, de Krstovic is állandó veszélyt jelentett elöl, két nagy helyzetet puskázott el. A túloldalon is egy alkalommal a felső lécen végezte a labda, de összességében a románok nem voltak túl veszélyesek. Az első játékrész egyetlen gólja Mendez beadása után született, amikor Brunetti fejelte be a tűzbe a labdát, a csapatkapitányi karszalagot viselő Riszvanisz pedig remekül feltalálta magát a védők szorításában – 1:0.

A szünetben, illetve a második félidő során Guľa fokozatosan pályára küldte Kašát, Gruszkowskit, Szolgait, Záhradníkot, Csókát, Urblíkot, Riquelmét, Bahit, Dejmanovičot és Owusut. Érdekesség, hogy Dimun lecserélése után ahhoz a Filip Kašához került a csapatkapitányi karszalag, aki mindössze a második mérkőzését játszotta sárga-kékben.

A második játékrészben is a DAC volt a jobb csapat, ekkor viszont inkább már csak a mezőnyben mutatkozott meg a fölénye, helyzetekben nem. A 77. percben szinte a semmiből két óriási egyenlítési lehetősége volt a románoknak, ezután még egyszer megtornáztatták Petrášt, majd a 90. percben góllal koronázták egyetlen erősebb fázisukat a mérkőzésen: egy szabadrúgás után a szabadon hagyott Iacob fejjel talált a hálóba, 1:1.

A DAC következő felkészülési mérkőzésére szombaton kerül sor, 17.30-kor a Fehérvár FC vendégei lesznek a sárga-kékek, zárt kapuk mögött. Ezután csütörtökön a Rapid Wien elleni főpróba következik a MOL Arénában, majd egy héttel később jön a szezon első tétmérkőzése, amikor Guľa csapata a georgiai Dila Gorit fogadja az Európa-konferencialiga-selejtező első fordulójának első mérkőzésén.