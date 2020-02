A 3. helyről kezdik a playoffot a komáromiak

A győzelem azt jelenti, hogy a Duna-partiak a bajnokság második fázisa befejeztével a 3. helyen állnak a tabellán, és a playoff-negyeddöntőben a tabella hatodik helyezettjével, a VK Mirad PU Prešov csapatával fognak megmérkőzni a legjobb négy közé jutásért. A negyeddöntő február 29-én kezdődik, és az egyik fél két győzelméig tart.



A Svidník ellen az első játszmában a szinte feltartóztathatatlan komáromiak nagy fölényben és hibátlanul játszottak, s negyedóra alatt osztálykülönbséggel 25:11-re nyerték a szettet – 1:0. A második játszmára a vendégek játéka annyira feljavult, hogy helyenként zavarba hozták a hazaiakat. Kitűnően szerváltak, támadásaik gyorsak és pontosabbak voltak, mint a Duna-partiaké, és 19:25-ig meg se álltak – 1:1. A harmadik játszmában is megmaradt a svidníkiek fölénye. Egyszerűen, gyorsan és hatékonyan is játszottak. A hazaiak a játszma végjátékában még láthatóan beleerősítettek, de fordulatot nem tudtak elérni: 22:25 – 1:2.

A negyedik játszmában mindkét csapat minden játékelemre nagyon koncentrált, ami élvezetes röplabdacsatát eredményezett. A játszma feléig fej fej melletti küzdelem folyt, de 12:12 után sikerült ritmust váltaniuk a komáromiaknak: 25:18 – 2:2. Az ötödik, döntő, rövidített játszmában a Duna-partiak voltak a higgadtabbak és pontosabbak. Első szett- és meccslabdájukat sikerült is értékesíteniük: 15:10 – 3:2. A vártnál kissé nehezebben, de megérdemelten győztek a komáromiak.



Robin Pělucha vezetőedző megkönnyebbülve értékelt: „Nagyon jól kezdtünk, aztán érthetetlenül visszaestünk, az ellenfél pedig láthatóan feljavult, s vezettek is 2:1-re. Ez egy kissé elbizonytalanított bennünket, de a negyedik játszmától kezdve megint mi voltunk jobbak, meg is nyertük a meccset, ami nagyon értékes számunkra a negyeddöntő előtt.ˮ