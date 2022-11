85 perc szenvedés után a DAC négy gólt vágott Trencsénben

Adrián Guľa, a DAC vezetőedzője a nagyszombatiak elleni mérkőzéshez képest két helyen változtatott a kezdőcsapaton: a sárga lapok miatt eltiltott Krstovic helyett Leginus kapott lehetőséget, Kalmár Zsolt helyett pedig ezúttal Veselovskýt preferálta a tréner.

A vezetőedzőt mindössze három percnyi játék után egy nagyon kellemetlen hír ért Trencsénben: a balhátvédként egyre biztatóbb formát mutató Andzouana izomsérülést szenvedett és le kellett cserélni. Helyette nem az immár teljesen egészséges Davis, hanem Muhamedbegovic érkezett a pályára.

Egyébként álmosan kezdte a DAC a meccset, míg a hazaiak a kezdeti mezőnyfölényüket egy centikkel mellésuhanó Gadjoš-lövéssel koronázták meg. A sárga-kékek először csak a 21. percben, egy pontatlan Veselovský-lövéssel hallattak magukról, de egy párperces aktívabb fázis után - rájuk nem jellemző módon - ismét visszahúzódtak.

A 30. percben ziccere volt a hazaiaknak, egy szögletnél Petráš rosszul mozdult ki kapujából, Blackman pedig a gólvonalról vágta ki Emeka fejesét. A félidő hajrájában több érdekes dolog is történt: Leginus ziccerbe került, a Somorjáról érkező támadó gyanús körülmények között esett el a tizenhatosban, a labda pedig a kapu mellé gurult. A 41. percben a trencséniek már sárga lappal rendelkező támadója, Emeka fölöslegesen szabálytalankodott Pintóval szemben. Emeka ugyan eljátszotta a nagyhalált, de nem úszta meg a teljesen jogos piros lapot. Érdekesség, hogy a nigériai támadó két héttel ezelőtt, a rózsahegyiek ellen is a kiállítás sorsára jutott, akkor már a 10. percben megkapta második sárga lapját.

A sárga-kékek játéka az első félidőben inkább a Janeiro-időket idézte a kivárásra alapuló taktikával. A Nikola Krstovic helyén mozgó Leginushoz csak nagyon ritkán jutott el a labda, és a nagyszombatiak ellen is lefelé kilógó Gavrics ezúttal is rendkívül halovány volt.

Trenčín–DAC 0:4 (0:0) Góllövők: Kalmár (85., 88., a másodikat 11-esből), Kružliak (90+1.), Blackman (90+3.) Játékvezető: Gemzický, 1576 néző. Sárga lap: Emeka 2, Pires 2, Kukučka, Sztojszavljevics 2, ill. Gavrics, Riszvanisz, Dimun. Piros lap: Emeka (41.), Sztojszavljevics (64.), Pires (87.) - mindhárman trencséniek TRENČÍN: Kukučka–Ďuriška, Pires, Sztojszavljevics, Kozlovský–Gajdoš (46. Rahim), Bainovics (89. Lavrinčík), Hollý–Kmeť (89. Kupusovics), Emeka, Soares (89. Demitra). DAC: Petráš–Pinto, Riszvanisz, Brunetti, Andzouana (6. Muhamedbegovic, 78. Kružliak)–Dimun, Káčer (61. Nebyla)–Blackman, Veselovský (61. Kalmár), Gavrics–Leginus (61. Ramadan).

A 466 DAC-szurkoló joggal várt javulást a második félidőben, és persze az emberelőny is bizakodásra adott okot – ennek ellenére a folytatást is a trencséniek kezdték energikusabban, és mezőnyfölényben játszottak.

Egy óra elteltével újabb csapás érte Guľát, a DAC Andzouana után Káčert is elveszítette, akit hordágyon kellett levinni a pályáról, miután Hollý labda nélkül csúnyán felrúgta őt. Leginus és Veselovský mellett így Káčer lett a harmadik lecserélt DAC-játékos a 61. percben, helyettük Kalmár, Ramadan és Nebyla érkezett a pályára.

A 65. percben az emberhátrányban is szimpatikusan futballozó hazaiak még inkább megnehezítették saját dolgukat, Sztojszavljevics lerántotta a meglóduló Pintót, és ő is megkapta második sárga lapját. Huszonöt percnyi kettős emberelőny várt a ritmust nem találó DAC-ra: a sárga-kékek még kettős emberelőnyben sem tudtak mezőnyfölénybe kerülni.

A trencséniek trénere, Zimen két dolgot jól láthatóan tökéletesen megtanított játékosainak: hogy hogyan kérdőjelezzenek meg minden játékvezetői ítéletet, illetve hogy hogyan védekezzenek csapatként.

A 78. percben a csereként beállt Muhamedbegovic is megsérült, így harmadik játékosát vesztette el sérülés miatt a DAC. Guľa meglepetésre nem Davist hozta be a helyére, és nem is egy támadó szellemű játékost, hanem Dominik Kružliakot.

Egyszerűen nem volt benne a levegőben a dunaszerdahelyi gól, a sárga-kékek rendkívül görcsösek voltak, de a 85. percben Kalmár az ötösből egy váratlan, laza mozdulattal a trencséni hálóba továbbított egy beadást - 0:1, megtört a jég.

Egy perccel később Pires összehozott egy tizenegyest a DAC-nak - az egyértelmű szabálytalankodást hiába tagadták magukból kikelve a trencséniek, Pires elintézte magának a második sárga lapot, és egyúttal csapatának a harmadik pirosat.

Kalmár magabiztosan értékesítette a büntetőt (0:2), a 91. percben Kružliak az ötösről bólintott a hálóba (0:3), a 93.-ban pedig Blackman megadta a kegyelemdöfést (0:4) a szétcsúszott hazaiaknak.

A DAC a győzelemmel pontszámban beéérte a vasárnap pályára lépő Slovant.