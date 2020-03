2019-es év labdarúgója Szlovákiában: Hamšík? Boženík? Bénes?

A győztest és a végeredményt a terv szerint a március 23-i somorjai gálán jelentették volna be, de a koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg az eseményt.

„Folyamatosan figyeljük az események alakulását, egyelőre több lehetőséget is látunk a győztes bejelentésére. Lehet, hogy egy sajtótájékoztatón, de az is lehet, hogy egy videón jelentjük be a végeredményt. Rendszeresen konzultálunk az állami szervekkel ebben a kérdésben, a válogatottmérkőzések miatt pedig az UEFA-val is, de a körülmények folyamatosan változnak, így nehéz meghozni a megfelelő döntéstˮ – árulta el Ján Kováčik, a Szlovák Labdarúgó-szövetség elnöke.



A tegnap kihirdetett listán a szokásos tíz labdarúgóval ellentétben ezúttal tizenegy található, mivel ketten a szavazáson ugyanannyi pontot kaptak. Érdekesség, hogy a listán két kapus is ott van Martin Dúbravka és Dominik Greif személyében. Ilyesmi az ankét 27 éves történelmében csak egyszer, 15 évvel ezelőtt fordult elő, amikor Kamil Čontofalský és Juraj Čobej is bekerült a legjobbak közé.

A nyolcszoros győztes Marek Hamšíkon és az olyan rendszeresen jelölt neveken kívül, mint Škrtel, Kucka, vagy Škriniar, első ízben esélyes a díjra Bénes László is, a Mönchengladbach doborgazi származású középpályása. Rajta kívül Róbert Boženík, a Feyenoord támadója, és Dominik Greif, a Slovan kapusa is először szerepel a listán. Érdekesség, hogy Boženík és Greif is egy Fortuna ligás csapatból került fel a listára, amire az ezt megelőző három évben nem volt példa.



A 2019-es Peter Dubovský-díj győztese – amelyet minden évben a legjobb 21 év alatti labdarúgónak ítélnek oda – Róbert Boženík és Dávid Strelec párosából kerül ki.



Az edzőknél Pavel Hapal, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya mellett ifj. Ján Kozák és Martin Ševela esélyes a győzelemre. Az első három helyzetten kívüli sorrendet már nyilvánosságra hozták a kategóriában: Peter Hyballa, a DAC volt edzője a 6. helyen végzett.



Egy kategóriában már győztest is hirdettek, a Fortuna Liga legjobb 2019-es játékosának a szlovén Andraz Sporart választották.



Az ankéttal kapcsolatos legizgalmasabb kérdés alighanem az, hogy letaszítja-e valaki a trónról Marek Hamšíkot, aki 2013 óta sorozatban hatszor elnyerte a díjat. Tavaly Hamšík Milan Škriniar és Stanislav Lobotka előtt szerezte meg az első helyet.



A sajtótájékoztatón Ján Kováčik elmondta, hogy az UEFA mindenképpen azt szeretné, ha a csapatok az adott időpontban lejátszanák az Európa-bajnoki pótselejtezőket, nem sokkal később pedig a Szlovák Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága bejelentette, hogy a március 26-i Szlovákia–Írország Eb-pótselejtezőt zárt kapuk mögött rendezik meg. A szövetség visszafizeti a belépő árát azok számára, akik már megvették a jegyet a mérkőzésre.

A központi válságstáb hétfőn jelentette be, hogy minden sportesemény Szlovákia területén kötelező jelleggel törlésre kerül. A tiltás előzetesen két hétre szól.

A jelöltek listája Bénes László (Borussia Mönchengladbach)

Róbert Boženík (MŠK Žilina/Feyenoord),

Martin Dúbravka (Newcastle United)

Ondrej Duda (Hertha/Norwich)

Dominik Greif (Slovan Bratislava)

Marek Hamšík (Dalien Jifang)

Juraj Kucka (Trabzonspor/Parma)

Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Napoli)

Albert Rusnák (Salt Lake City)

Milan Škriniar (Internazionale)

Martin Škrtel (Basaksehir)