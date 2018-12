2018 sporthősei: a magyar shorttrackesek, Kuzmina és Modric

A magyar shorttrackváltó

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba – Magyarország első téli olimpiai bajnokai. A rövidpályás gyorskorcsolyázóknak köszönhetően a magyarok évtizedek után újra érmes reményekkel várhatták a pjongcsangi játékokat, de talán legmerészebb álmaikban sem gondoltak arra, hogy az 5000 méteres férfiváltóban, a shorttrack királyi számában sikerül dobogóra állni – ráadásul pont a legfelső fokára. A drámai versenyen a magyarok kiválóan hajráztak, három körrel a vége előtt még harmadikok voltak, de előbb Liu Shaoang előzte meg kínai ellenfelét, majd Liu Shaolin Sándor a kanadai korcsolyázót. A kangnungi jégcsarnokban lefagytak a kínai és a koreai drukkerek, csak a maroknyi magyar visítása visszhangzott. A magyar váltó egy évvel korábban ugyanitt Világkupát nyert, és a legfontosabb versenyen is meg tudták ismételni a tökéletes teljesítményt.

Anastasia Kuzmina

A kiváló sílövő februárban az olimpián ugyan sprintben (amelyben a korábbi két játékokon győzött) nem remekelt, ám az üldözéses és a 15 km-es versenyben ezüstérmes lett, és teljesítményét a tömegrajtos versenyben szerzett aranyérmével koronázta meg. A Vk-ban az utolsó pillanatig versenyben volt az összetett diadalért, végül a sprint és az üldözéses szakág kis kristályglóbuszát szerezte meg.

Anastasia Kuzmina - TASR/AP-felvétel

Varga Erik

A Diószegen élő traplövő komoly sérülés után újra a világ abszolút élmezőnyébe tért vissza. A csangvoni vb-n egyéniben ezüstérmes (és olimpiai kvótaszerző), Zuzana Rehák Štefečekovával pedig a „mixben” világbajnok (és ismét csak olimpiai kvótaszerző) lett. Ebben az új olimpiai számban két Vk-győzelmet is szereztek együtt.

Varga Erik - Somogyi Tibor felvétele

Marco Rossi

Előbb EL-selejtezőt érő harmadik hely a labdarúgó Fortuna Ligában a DAC-cal, majd az elutasíthatatlan ajánlat: a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztja. Az olasz szakvezető bátran nézett szembe a 2018-as év kihívásaival, a Nemzetek Ligája C divíziójában végül csoportmásodik lett a magyar nemzeti csapattal, s ami a legfontosabb: a válogatottnak újra lett arca.

Marco Rossi - Somogyi Tibor felvétele

A francia fociválogatott

Lehet fanyalogni, kevésbé látványos focit meg Giroud gyalázatos góllövési statisztikáit emlegetni, de attól még tény: egy világbajnoki címet nem kell megmagyarázni. Didier Deschamps bámulatosan összerakta csapatát az oroszországi vb-re, Griezmann és Mbappé megmozdulásai pedig a legszigorúbb futballínyencek igényeit is kielégítették.

A francia fociválogatott, pontosabb Mbappe és Pogba - TASR/AP-felvétel

Luka Modric

BL-győzelem, vb-ezüstérem, Aranylabda. 2018 Luka Modric éve volt. A horvát futballklasszis klubszinten már sokszor felért a csúcsra, az oroszországi világbajnokságon azonban a nemzeti csapattal is remekelt. Az általa vezetett horvát válogatott a Davor Suker-féle 1998-as vb-bronzérmes csapathoz hasonlóan sokak szívébe belopta magát.

Luka Modric

Zinedine Zidane

Három BL-győzelem zsinórban? Edzőként ez korábban senkinek sem sikerült, Zinedine Zidane azonban a Real Madriddal megcsinálta. Ezzel Bob Paisley és Carlo Ancelotti után ő lett a harmadik futballtréner, aki háromszor diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában. A madridi szurkolók csak azt bánhatják, hogy nem sokkal a BL-siker után lemondott.

Zinedine Zidane - TASR/AP-felvétel

Lewis Hamilton

Meggyőző fölénnyel nyerte ötödik Forma–1-es világbajnoki címét, végig nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett. Tizenegy futamot nyert, további haton dobogós volt, és mindössze egyszer kényszerült idő előtt feladni egy versenyt. 408 szerzett pontja új rekord, és ő lett az első pilóta, aki átlépte a 3000 pontos határt. A Mercedes konstruktőri vb-címe csak hab a tortán.

Lewis Hamilton - TASR/AP-felvétel

Peter Sagan

Immár hatodszor lett övé a zöld trikó a Tour de France-on, s idén igazán megszenvedett érte – a 17. szakaszon óriásit bukott, de fájdalmas sérülései ellenére is befejezte a versenyt. Előtte megnyerte a legkeményebb klasszikusnak tartott Párizs–Roubaix viadalt, és bár a vb-címre most nem volt esélye, Sagan továbbra is a kerékpársport szupersztárja.

Peter Sagan - TASR/AP-felvétel

Ester Ledecká

Utoljára 90 éve, az olimpiák hőskorában fordult elő, hogy egy versenyző két különböző sportágban is aranyérmet tudott nyerni. A cseh Ester Ledecká Pjongcsangban előbb az alpesi sízők szuper-G számában, majd a hódeszkások paralell szlalomjában is győzött. Ezzel a játékok egyik legnagyobb hősévé vált, a mémként terjedő viccekben pedig átvette Chuck Norris szerepét…

Ester Ledecká - TASR/AP-felvétel

Hosszú Katinka

A magyar úszóklasszis mögött nincs könnyű év – szakított edző-férjével, Shane Tusuppal, és sokáig csak találgatni lehetett, milyen formában van. A megközelíthetetlen Iron Ladyből újra Katinka lett, a vízben azonban ugyanolyan kemény, mint régen: ennek bizonyítéka egy Eb-arany (200 vegyes) és négy diadal a rövidpályás világbajnokságon.

Hosszú Katinka - TASR/AP-felvétel

A magyar U20-as kézisek

Nyolcból nyolc meccset nyert a hazai rendezésű U20-as világbajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott, a döntőben 28:22-re verte Norvégiát, ezzel ért fel a csúcsra. A siker egyik fő letéteményese a dunaszerdahelyi születésű Lakatos Rita volt, aki a döntőben olyan durván ütközött, hogy mentő szállította kórházba, de csapattársai nélküle is behúzták a meccset.

A magyar U20-as kézisek - TASR/AP-felvétel

A győri kézisek

Azt a védést nem lehet megunni. A női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjének hosszabbításában a Győr 27:26-ra vezet a Vardar ellen, de az utolsó másodpercekben labdát veszít, Covic ziccerben lőhet… Kiss Éva pedig elképesztő mozdulattal hárít! A Győr ezzel negyedszer lett Európa legjobb csapata, Ambros Martín vezetőedző diadallal búcsúzhatott.

A győri kézisek

Juzuru Hanju

Dick Button után 66 évvel újra címvédés volt férfi műkorcsolyázásban az olimpián: a bravúrt a japán Juzuru Hanju hajtotta végre. Az a Hanju, aki novemberben komoly bokasérülést szenvedett, és sokáig semmilyen infó nem szivárgott ki róla. Pjongcsangban azonban két káprázatos programot futott, és méltán lett övé az aranyérem.

Juzuru Hanju

Juzuru Hanju - TASR/AP-felvétel

Babos Tímea

Bár egyéniben nem ez volt a magyar teniszező legjobb éve (így is megnyerte a tajvani tornát), párosban kárpótolta magát – a wimbledoni Grand Slam után életében először világranglista-vezető lett, a szezon végén pedig ismét megnyerte a szingapúri WTA-vb-t, immár nem Andrea Hlaváčkovával, hanem a francia Kristina Mladenoviccsal az oldalán.