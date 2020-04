Rövidzárlat

Matovičnak most gyorsabban járt a nyelve, mint az esze...

Blackout? Vagy lockout, esetleg lockdown?

Mindegy is, a lényeg, hogy létezik egy (vagy több) angol szó, ami olyasmit jelent, hogy lekapcsolás, teljes leállás, áramszünet, és most épp ennek kellene megmentenie Szlovákiát a koronavírustól. Igor Matovič kormányfő állt elő az ötlettel, egyelőre elméleti síkon.

Ugyanis azt látjuk, hogy a legsúlyosabb forgatókönyv egyelőre nem fenyeget minket. Nem következett be, hogy egy nap van egy fertőzött az országban, másnap már száz, harmadnap tízezer. A pozitív esetek számának növekedése többé-kevésbé egyenletes, és talán nem következik be az a vészes forgatókönyv, hogy 500 ezer fertőzött lesz az országban, vagy akár „csak” 100 ezer. Úgy tűnik, a járványt sikerült idejében lefékezni és nem fenyeget minket az olaszországi helyzet, inkább az a kérdés, hogyan, milyen intézkedésekkel lehetne továbbra is kordában tartani a ragályt, és legalább egy kicsit beindítani a gazdaságot, hogy ne zuhanjon tovább, levegőhöz jusson. És elérni azt, hogy az egyelőre javarészt fegyelmezett lakosság ne fásuljon el teljesen.

Matovič nyilvánvalóan hamarabb ejtette ki a száján a blackoutot, mint az alaposan átgondolta volna és másokkal is megvitatja, mert világos, hogy vannak hátrányai ennek az elképzelésnek. Pontosabban és szigorúbban fogalmazva nehezen valósítható meg a teljes leállás, kérdés, hogy mennyibe kerülne, és kétséges, hogy milyen eredményt hozna. Ugyanis ha még létezne is egy főkapcsoló és egyetlen mozdulattal leállíthatnánk az országot, izolálni akkor sem tudjuk a világtól. Mondjuk a szögesdrót nem állítja meg a koronavírust, óriási üvegharangot meg csak a Simpson családban raktak Springfieldre.

Miközben mi a sosem látott blackouton tanakodunk, és az újságírókkal eddig szívélyes Matovič hirtelen illetéktelennek találta őket, mert nem díjazták kellően az ötletét, addig a csehek sikeresen kezdték alkalmazni az úgynevezett intelligens karantént.

Másrészt meg Szlovákia polgárai megnyugodhatnak, ha egy pillantást vetnek Magyarországra és Orbán Viktor új törvényeire a korlátlan idejű felhatalmazással. Mindenesetre nálunk nem fenyeget, hogy a koronavírust megpróbálná valaki a hatalma további erősítésére és bebetonozására felhasználni.

El kell ismerni, hogy Matovič és az új kormány tényleg minden erejével azon dolgozik, hogy legyőzzük a koronavírust, és sok értelmes, jó intézkedést fogadtak el, a legutóbbiak közé tartozik a minél több tesztelés, a roma telepeken végzett vírustesztek, a segélyalap létrehozása. De a politikában nemcsak azszámít, amit tesznek, hanem az is, amit mondanak a vezetők. Vagy éppen nem mondanak. Matovičnak most gyorsabban járt a nyelve, mint az esze.

