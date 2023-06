Japán elvek, amelyek szerint az egyik leghíresebb autógyártó cég működik

Még mielőtt „lecsapna” az új autójára, és elvinné egy tesztvezetésre, készítettünk egy kis „puskát” arról, hogyan találja meg az igényeinek megfelelő meghajtástípust. A Toyota arról ismert, hogy a megbízhatóság mellett innovatív is. Gyártási rendszerének egyik alapelve a „kaizen”, amit magyarra folyamatos fejlesztésként lehetne fordítani. Ez egy olyan filozófia, amely a maximális minőség, valamint a berendezések és munkafolyamatok racionalizálásának biztosításában segít. A folyamatos innovációnak köszönhetően ma a Toyota rendelkezik az alacsony károsanyag-kibocsátású alternatív meghajtási típusok legszélesebb választékával, a hibridtől a hidrogénig. Mindegyiknek megvannak a maga erősségei. Nézzük meg a köztük lévő különbségeket, és azt, hogy melyik felel meg az ön életstílusának.

Hibrid: ezt a meghajtást a sokoldalúság, a megbízhatóság és az egyszerűség jellemzi. A benzinmotort elektromotorral kombinálja, és egyre népszerűbb az ügyfelek körében. Az automata sebességváltóval ellátott hibrid autónak nagyon alacsony az üzemanyag-fogyasztása, és annak köszönhetően, hogy az elektromotor teljesítménye azonnal a rendelkezésre áll, kiválóan reagál a gyorsulásra. Ami a vásárló számára érdekes, hogy nincs szükség semmiféle töltésre, ezért a hibrideken nem is talál konnektorokat. Minden automatikusan, elektronikus vezérléssel történik. Az akkumulátor fékezés közben töltődik, amikor a keletkező energia nem hőenergiává, hanem rekuperációval elektromos energiává alakul és visszatöltődik az akkumulátorba. Később ismét felhasználásra kerül az autó meghajtásához. Más szóval, nem kell gondolni az autó töltésére vezetés közben. A hibrid nemcsak a városban, hanem hosszú utakra is ideális.

Plug-in hibrid: ez a hibriddel azonos típusú meghajtás, amely hatékony és megbízható. A plug-in hibrid egy nagyobb akkumulátort használ, amely a hálózatról is tölthető, valamint egy erősebb villanymotort. Ezáltal az autó hatótávolsága tisztán elektromos hajtással mintegy 75 km, teljesen elegendő dinamikával rendelkezik. Ez a megoldás olyan emberek számára alkalmas, akik naponta több tucat kilométert ingáznak a munkahelyükre. Így környezetbarát módon, csendesen és minimális üzemeltetési költséggel közlekedhetnek a hétköznapokban. Ha hosszabb távot szeretnénk megtenni, például nyaraláskor, akkor csak a szokásos módon megtankoljuk az autót. Amikor az akkumulátor lemerül, az autó úgy viselkedik, mint egy klasszikus öntöltő hibrid, így ön egyszerre környezetbarát és gazdaságos módon közlekedik. A plug-in hibrid modellek pluszpontja a rendkívüli dinamika.

Elektromos meghajtás: az elektromágneses erők és a mágneses mező kölcsönhatásának elvén működik. Az elektromos motort egy akkumulátor energiája hajtja. Amikor az akkumulátor feszültség alá kerül, az elektromotor megpördül, és úgynevezett forgó mozgást hoz létre. A járműben nincs belső égésű motor, nincs folyékony üzemanyagtartály és nincs kipufogó. Az elektromos meghajtás előnye, hogy csendes, nulla a károsanyag-kibocsátása és gazdaságosabb, mint a hagyományos benzin- vagy dízelüzemű meghajtás.

A tisztán elektromos motor olyan járművekhez alkalmas, amelyekkel elsősorban városban közlekednek, ahol a töltőállomások szélesebb hálózata is rendelkezésre áll. A legmodernebb elektromos járművek azonban a városon kívül is megbízhatóan használhatók. Jó példa erre az innovatív Toyota bZ4X elektromos SUV, amely összkerékhajtással rendelkezik, és egy feltöltéssel mintegy 400 kilométeres távolságot tesz meg. Terepen sem hagy cserben, hóval, jéggel, sárral és vízzel is megbirkózik. Érdekes funkciója a tetőre szerelt napelemes rendszer, amely menet közben vagy parkolás közben segít feltölteni az akkumulátort.

Hidrogén: az elektromos meghajtás kényelmét kínálja, amelyet egy hidrogénüzemanyag-cellás rendszer hajt, amely kipufogógázok helyett tiszta vizet termel. Bár Szlovákiában még nincs kiépítve a hidrogén töltőállomások átfogóbb infrastruktúrája, az autók feltöltésének első lehetőségei már kialakulóban vannak. A Toyota Mirai hidrogénüzemanyag-cellát használ, amely elektromos áramot termel. Az elektromos áram egy kisebb akkumulátorban tárolódik. Az elektromos motorral hajtott autók minden előnyét magukkal hozzák: csendesek, rendkívül egyenletesen haladnak, és a teljesítményük is azonnal rendelkezésre áll. A hidrogénmeghajtás a teherszállításban is jelentős teret hódít.

Testreszabott

A japán Toyota autógyártó már régóta sikeresen halad a zöld mobilitás útján. Évtizedek óta vezető szerepet tölt be az alternatív meghajtás és a technológiai innováció terén. Versenytársaival ellentétben nem csak egy adott típusra koncentrál. Éppen ellenkezőleg, azon kevés autómárkák egyike, amely a szlovák piacon az alternatív meghajtás minden típusát kínálja, a teljes hibridektől a plug-in hibrid modelleken át az akkumulátoros és hidrogén-elektromos járművekig. A cél az, hogy minden vásárló a saját igényeinek megfelelő meghajtást választhassa ki.