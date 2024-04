XXIV. körzeti borverseny Párkányban: a természetet nem lehet becsapni 

Ebed, Muzsla, Kéménd, Kőhídgyarmat és Garamkövesd borászai, szőlősgazdái és a települések polgármesterei gyűltek össze április 13-án a művelődési központ nagytermében, hogy egy gálavacsora keretében kóstolják meg és méltassák a versenyzők legjobbnak ítélt borait. Idén először szervezte a versenyt Párkány, Eugen Szabó polgármester házigazdaként a régió bortermelésének és pincekultúrájának turisztikai - idegenforgalmi jelentőségét hangsúlyozta, szerinte a hagyomány minőségre kötelez, ezt a minőséget pedig a továbbiakban is fenn kell tartani, támogatni kell. Két bírálóbizottság összesen 85 bormintát értékelt, ezekből választották ki a legeslegjobbat, aztán a nagy arany, az arany, az ezüst- és a bronzérmeseket. Különdíjakat és okleveleket is osztottak a résztvevőknek. A Miroslav Petrech és Benefi László vezette zsűrik persze már a gálaest előtt egy héttel bírálták és pontozták a mintákat, mégpedig a nemzetközi szabályok szerint, alaposan, szigorúan elemezve a nedűket. „Ahhoz képest, hogy a verseny szervezésekor még alig ocsúdtunk fel a tavalyi szőlőtermés okozta sokkból – a múlt év ugyanis katasztrofális volt, mert sok helyen a szőlőt még virágzás előtt tönkretette a peronoszpóra –, elegendő mintát gyűjtöttünk be, a versenyzőket pedig meg kell dicsérnem. A 85 mintában volt legalább 5 - 8 olyan is, mely Szlovákia legjobb 100 bora között is szerepelhetne, simán megállták volna a helyüket egy komolyabb minősítő versenyen“ – mondta el lapunknak Benefi László. Laci bácsi több mint ötven éve szőlészkedik és borászkodik, a régió borvidékét úgy ismeri, mint a tenyerét. Szerinte a verseny XXIV. évfolyamában a borászok már tudásuk legjavát nyújtották. Alapvető, durva borhibákkal már nem találkoztak, itt – ott az oxidáció vagy a túlkénezés volt jellemző, némely esetekben pedig tárolási hiányosságok fordultak elő. „Sokat tanultak a gazdák, ez pedig a borok minőségén is látszik, kár, hogy csak egy nagydíjat tudtunk kiadni, mert legalább 4 fajta megérdemelte volna a Champion minősítést” – tette hozzá Bemefi László.