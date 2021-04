Visszafogott, fázós terasznyitás

A vidéki városokban és településeken egyelőre elmaradt a teraszok megrohamozása. Olyan vendéglátós is van, aki csak a hétvégén nyitja meg a teraszt, de olyan is akad, aki marad az ételkihordásnál.

Információink szerint több pozsonyi vendéglátóhelyen, borozóban az asztalfoglalás felől érdeklődnek a vendégek a teraszok megnyitása kapcsán. Más városokban óvatosabbak az emberek. Óvatosan foglalták el a vendégek a kávézók és éttermek teraszait Dunaszerdahelyen. Délben inkább a kávézókban mutatkozott nagyobb forgalom, ez alapján úgy tűnik, evésnél még óvatosabban kezeljük a nyitást. Felszabadultabb képet mutatott a Fő utca hétfő délelőtt, nemcsak az erősödő forgalom, hanem az újranyitó teraszok miatt is.

A Fő utcai kávézókba gyorsan visszatért az élet, de a városközpontban vagy a városszéli bevásárlóközpontban lévő kedvelt helyekre is érvényes. A déli látvány alapján korai rohamról beszélni, de egyértelműen kijelenthető, hogy a vendégnek és a vendéglősnek is jót tett a nyitás. Ezt támasztja alá az egyik bevásárlóközpontban működő kávézó vezetője is. „Örülünk, hogy végre kinyithattunk. Természetesen minden előírást betartunk, szétraktuk az asztalokat, így kevesebb vendéget tudunk fogadni, tőlük negatív tesztet kérünk, és fertőtleníteni is kell a kezüket, mielőtt belépnek” – nyilatkozta a kávézó vezetője. „Alig vártam, hogy újra beülhessek, papírpohárból nem ízlik annyira a kávé” – szólt közbe egy törzsvendég.

Az éttermek teraszai is megnyithattak tegnap, Dunaszerdahelyen egyelőre foghíjasak maradtak az asztalok. „Természetesen készültünk a nyitásra, nyolc asztalunk van a teraszon, de a vendégek többsége egyelőre inkább a házhoz szállítást választja” – jegyezte meg az egyik étterem vezetője. Mára befedik a teraszt, ettől is azt remélik, hogy még több vendéget sikerül visszacsábítani.

Van, aki csak kedden nyit

A komáromi Klapka tér is megtelt lassan élettel a tegnapi nap folyamán, de volt olyan hely, amelyet még nem nyitottak ki hétfőn. Ilyen volt a Bottéka, amely a korlátozások előtt is zárva tartott hétfőnként. Bott Frigyes tulajdonos érdeklődésünkre elmondta, április 27-étől már annak rendje és módja szerint várják a vendégeket, ám azzal számolnak, hogy el fog telni némi idő, míg újra több vendégük lesz. „Sokkal nehezebb újraépíteni egy közösséget, mint megszüntetni egyik napról a másikraˮ – mondta a borász és vállalkozó, majd hozzátette: „Nekünk sem volt könnyű az elmúlt időszak, főleg úgy, hogy szeretjük látni, ahogy az emberek borozgatnak, beszélgetnek, kávéznak. Olyan hangulat volt itt a főtéren, ami szerintem előremutató. Nehezen éltük meg, hogy ez megszakadt. Viszont sokkal rosszabb helyzetben voltak azok a vendéglátós kollégák, amelyeknek nincs a vállalkozásuk mellett egy borászat vagy valami más, amelyet időközben tudtak működtetni.ˮ





Ellenőrzik a teszteket

Hétfőn délelőtt, valamint a kora délutáni órákban még nem sok vendég foglalt helyet a cukrászdák, kávézók, éttermek teraszain, a kinti hőmérő alig tíz fokot mutatott és borús volt az ég. Érsekújvárban népszerű kávézónak számít az ügyeiket intézők és a családok körében egyaránt a főtéri kultúrházban működő Poetry Café, melynek egyik dolgozója elmondta, hétfőhöz képest aránylag jó a látogatottságuk. A teszteket ellenőrzik, a látogatóknak a hét napnál nem régebbi teszt felmutatása ellen semmilyen kifogásuk nem volt. Az Érsekújvári járás már rózsaszín besorolást kapott és bőven elegendő, ha a lakosoknak a munkába járáshoz 21 napnál nem régebbi tesztjük van.

Hosszabb előkészület kell

Az andódi Olíva pizzéria tulajdonosa és üzemeltetője, Marek Dobos elmondta, még nem volt idejük felkészülni a változásokra, és csak hétvégén nyitják meg a vendéglő teraszát. Több munkaerőre, jobb szervezésre lesz szükségük azon hónapok után, amikor csak rendelésre adtak ki ételt a vendégeknek.

„Egyelőre még nem sok a teraszon ebédelő vendégünk, de gondolom, ez idővel változni fog. A vendégeknek nem okozott problémát a hét napnál nem régebbi tesz felmutatása, ahogy azt az előírásoknak megfelelően igényeljük” – tájékoztatott a vágsellyei Don Galvan vendéglő egyik alkalmazottja. A vágsellyei sétányon lévő vendéglőt a helyiek és a járási székhelyre érkezők is előszeretettel látogatták, a megszorítások idején elvitelre kínáltak ételeket és kérésre kiszállították azokat. Az üzemeltetők arra számítanak, hogy idővel megtelik a terasz és visszaszoknak a vendégek, ezért pincért-felszolgálót és pizzafutárt is keresnek a vendéglőbe. A piros járások közé tartozó térségben a munkába járáshoz elegendő a tizennégy napos teszt felmutatása.





Marad a kiszállítás

Az egyik közkedvelt rimaszombati pizzéria tulajdonosa már hetekkel ezelőtt eldöntötte, hogy a teraszok megnyitását követően is maradnak az ételek kiszállításánál, a pizzéria teraszát nyárig biztosan nem nyitja meg. „Az első hullám alatt megtartottam valamennyi alkalmazottat, ősszel viszont már kénytelen voltam elbocsátani a pincéreket. Sikerült munkát találniuk az egyik élelmiszerüzlet-láncnál. Sajnos kiszámíthatatlan, hogyan alakul a járványhelyzet a következő hetekben, hónapokban, amíg nem tudunk előre tervezni, addig nem vehetem vissza őket és addig a teraszt sem fogjuk megnyitni. A pincérekkel sem lenne korrekt, ha három-négy hónap múlva ismét el kellene bocsátanom őketˮ – magyarázta a tulajdonos. Hozzátette, sikerült megállapodnia az épület tulajdonosával is a kedvezményes bérleti díjról.

Családi vállalkozások

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások a bodrogközi vállalkozók életét is jócskán megnehezítették. A tegnaptól érvénybe lépett enyhítéseknek köszönhetően már a te-rasszal rendelkező vendéglátósok is fellélegezhettek, de a megkérdezettek szerint még távol vagyunk attól, hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba. A lapunk által megszólított bodrogközi vendéglátósok többsége szerint a környék vállalkozói általában azért maradtak talpon, mert jobbára családi vállalkozásokról van szó és nagyon kevés az extra alkalmazott, a munkát általában a tulajdonosok vagy a közeli családtagok végzik, ezért elmaradtak az elbocsátások, és a bérek módosítására sem volt szükség.





„Mi már nagyon örültünk a nyitásnak, és ez szerintem teljes mértékben érthető. Nekünk szerencsére nem okozott végzetes problémát a koronavírus miatti leállás, nem csődöltünk be, hiszen egy több lábon álló családi vállalkozásunk van. A helyi kocsma mellett van egy élelmiszerüzletünk is, mely ha nehézkesen is, de képes volt kompenzálni a bevételkiesésünket. Ettől függetlenül nem meglepő, hogy a mi kasszánkon is tükröződött a zárvatartás. Nem hisszük, hogy a Budapesten látottakhoz hasonló lesz a helyzet, nem számítunk tumultusra. Az elmúlt hónapok során sajnos több helyi lakos is megbetegedett, néhányan belehaltak a fertőzésbe, ezért is érthető az emberek óvatossága. Bár már nagyon sokan várták az újranyitást, én azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy kis idő a visszaálláshoz és ahhoz, hogy megbátorodjonˮ – mondta az Új Szónak Kiss Nikoletta, a battyáni Jó hely kocsma egyik tulajdonosa.





A konyha segített

Bánhegyi Annamária, a királyhelmeci Italia pizzéria tulajdonosa örül a nyitásnak, a vendégek már tegnap visszatértek hozzájuk. „Mivel a férjem az egészségügyben dolgozik, tisztában vagyunk a koronavírus következményeivel, de ettől függetlenül örömmel értesülünk a tegnap életbe lépett enyhítésekről. Vendéglátósként számos szolgálgatást, köztük egy éttermet, egy kül- és beltéri kávézót és egy kisebb hotelt is működtetünk, a konyhánknak köszönhetően senkit sem kellett elbocsátani. A hétfői újranyitás sikeres volt, már a délelőtti órákban is voltak vendégeink, de szinte minden az időjárástól függ. Az előrejelzés semmi jót nem ígér, a hét közepétől újabb lehűlés várható, hidegben pedig senki sem akar a teraszon ülni. Mivel egy jó ideje a rendezvényszervezés is szünetel, a hotel egy részét egy vállalat vette tőlünk bérbe irodák működtetése céljából, de még így is sok az üres szoba. Egyébként sem jellemző, hogy Királyhelmecen sok itt alvó turistával kellene számolni, többnyire esküvőkre és családi rendezvényekre érkezők vették igénybe a hotelszobákat. A hétfői újranyitásnak igazán örülünk, a jövő továbbra is bizonytalan. Én úgy érzem, még nagyon távol vagyunk a koronavírus előtti időktőlˮ – mondta Bánhegyi Annamária.





Az időjárás galibát okozhat

Gazdag Irén, a királyhelmeci Poppy kávézó tulajdonosa elmondta, hogy a kávézóban csak a tulajdonosok, vagyis ő és a férje dolgozik, ezért sem bocsátottak el senkit. „A bevételkiesést természetesen mi is megéreztük, de mivel az épület a tulajdonunkban van, a különféle bérleti díjakon és egyéb extra kiadásokon sem kellett a fejünket törni. A kimutatásoknak köszönhetően állami támogatásban is részesültünk, bízom benne, hogy a nehezén már túl vagyunk. Ennek ellenére nem volt rózsás a helyzet, hiszen egy jó ideig még csak elvitelre sem árusíthattuk a termékeinket, de az újranyitás épp időben érkezett. Nálunk elsősorban a fiatalabb korosztály teszi ki a vendégek túlnyomó részét, a kávézónk elhelyezkedése miatt nagyon sok gimnazista fordul meg a teraszon. Ez persze csak akkor működik, ha jó idő van, vagy ha legalább nem esik az eső. Ha elromlik az időjárás, normális esetben odabenn ülnek le egy kávéra, ezért nekünk most igazából csak a rossz időjárás tehet keresztbeˮ – részletezte Gazdag Irén.





Felújítják a kocsmát

Kalán Tamás, a kisgéresi Libapiac pub tulajdonosát meglepte a nyitás. „Végre újra beindulhat az élet, de azért jócskán meglepett a kormány legutóbbi döntése, hiszen alig egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy kinyithatunk. Félreértés ne essék, nagyon örülök a nyitásnak, de nekem ez két okból sem a legideálisabb: ez az őrült áprilisi időjárás nem kedvez a teraszos fogyasztásnak, a kocsmát pedig épp felújítjuk, nagyjából egy hét múlva lesz kész a beltér. De nem panaszkodom, már itt az ideje, hogy újra a vendégektől legyen hangos a kocsma. A leállás nekem is jelentős bevételkiesést eredményezett, de igyekeztem kihasználni minden lehetséges állami támogatást. Alkalmazottakat nem kellett elbocsátanom, de egyébként is szinte csak én dolgoztam a kocsmában. Rengeteg munkám van benne, aminek természetesen a látszatja is megvan: nemrégiben úgy kimerültem, hogy orvosi ellátásra szorultam. De már alig várom, hogy jöjjenek a vendégek.ˮ

(béva, száz, vp, ie, nr)