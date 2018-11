Virtuális séta a komáromi erődben

A korszerű eszközt, amely alig két hónapja jelent meg a piacon, a napokban próbálhatták ki az újságírók. Az applikáció segítségével visszarepülhetünk a 17. századba, és egy drón „szemével”, optikáján keresztül láthatjuk, milyen volt az adott a korban az erődrendszer, majd a Radecky-huszárok közé csöppenhetünk, megtapasztalhatjuk, milyen érzés, ha egy T72-es orosz harckocsi közeledik felénk és süti el mellettünk ágyúját, láthatjuk, hogyan gyakorlatoztak az orosz katonák az erődben, de végiglátogatathatjuk a fegyvermúzeumot is.

Az attrakció annak az INSiGHTS, azaz integrált, lassú, zöld és egészségközpontú turizmus stratégiák kidolgozására irányuló nemzetközi projekt része, amelyet a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) 9 ország 14 szervezetével közösen valósít meg. A 2017 elejétől 2019 júniusáig tartó pályázat célja hogy még vonzóbbá tegye az egyes régiókat a turisták számára. A 2,27 millió euró összértékű pályázati keretből a Pons Danubii 535 ezer eurót nyert. Bara Zoltán, az EGTC igazgatójának tájékoztatása szerint készül egy régiót népszerűsítő pavilon is, amelynek része a most bemutatott virtuális kiállítótér. A mobil pavilont szeretnék minél több szakmai rendezvényre, work-shopra, kiállításra, vásárra elvinni, hogy akik virtuális sétát tesznek az erődben, azok kedvet kapjanak ahhoz, hogy a valóságban is megtekintsék azt. Ujházy Emil, a virtuális sétát készítő Comp4corp informatikai fejlesztő társaság munkatársa elmondta, terveik szerint a térség több nevezetességét, például a tatai várat, az oroszlányi bányákat is be lehet majd járni hasonló formában.