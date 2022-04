Virágvasárnapon kőtést kóstoltak Kürtön (VIDEÓ)

Generációkon át öröklődik a csíráztatott gabonából készült mézédes böjti finomság receptje. Kürtön az első kőtéskóstolót 2004-ben rendezték, és megalapították az Aranykőtés Vándordíjat, amelyet idén is a legfinomabb kőtést készítő nyerte meg.



Kurucz Anikó versmondó fellépése és a népszerű kürti Hajnalvándor együttes koncertje alatt tálcákra porciózták a mézédes kását, hogy a közönség is megkóstolja és értékelje. A Srtekov 1075 borházban mintegy negyvenen gyűltek össze a versenyzőkkel együtt. A Sütő Zsolt borász és felesége Katalin szervezésében megvalósuló kőtés kóstolónak remek hangulata volt. Levetítették a korábbi fesztiválok egyes jeleneteit, és a jelenlévők tapasztalatot cserélhettek, régmúlt időkre emlékeztek. Sütő Zsolttól megtudtuk, idén elsősorban azzal a céllal szervezték meg a találkozót, hogy a koronavírus-időszak alatt is egyfajta folytonosságra törekedjenek és ne merüljön feledésbe a hagyomány. „A koronavírus-helyzetben a bezártság nagyon nyomasztó hatással volt az emberekre, szerettünk volna kicsit nyitni a közönség felé, de nem kívántunk tömegrendezvényt szervezni. Kétéves szünet után feléleszthettük az idén nagykorúvá vált, tizennyolc éves fesztivált. Tízen neveztek be a versenybe” – mondta Sütő Zsolt. A kőtés böjti jelképére, a hagyományok tiszteletére kívántak rámutatni, valamint arra, hogy Kürtön generációkon át öröklődik a recept, továbbra is él a hagyomány.



Sütő Zsolt édesanyja, Sütő Rozália hét alkalommal nyerte el az Aranykőtés Vándordíjat, és idén is az ő kőtése bizonyult verhetetlennek. Érdemes megemlíteni, hogy a versenyre szánt kőtések mellett nem volt név, csupán sorszám. A község vezetése idén a koronavírus-helyzet miatt nem akart nagyobb létszámú rendezvényt szervezni, ezért vették át a kezdeményezést a helyi borászok. Téglás János, Kürt polgármestere azonban részt vett a találkozón, hogy támogassa a szervezőket. Komoly szerepe volt a kezdetekkor, majd az elmúlt években is Danczi Mónikának a kőtéskóstolók és versenyek lelkes szervezésében, aki ma a Hajnalvándor együttes vezetőjeként vett részt a találkozón. Minden kőtéskészítő apró ajándékkal távozhatott.



A harmadik legnagyobb pontszámot kapott vendégkőtést hozó Vera a magyarországi Szentesről érkezett. Kiderült, hogy korábban borkóstolóra jöttek, és megízlelték a kürti kőtést. Elmondták, Szentesen és annak környékén csíramálénak hívják a kőtést, és Kardos Éva böjti eledelét hozták el, ami kemencében sült. Második helyezett lett Kasnyík Erika, és az első helyen Sütő Rozália végzett, aki helyett az unokája vette át a díjat.