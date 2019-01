Újabb autós üldözés Pozsonyban – a részeg sofőrt a figyelmeztető lövések sem állították meg

Az autó azonban nagy sebességgel menekülni kezdett a repülőtér irányába. Út közben többször is áthajtott a szembe jövő sávba és nem tartotta be a közlekedési előírásokat, amivel nemcsak a saját, de a többi közlekedő épségét is veszélyeztette. A rendőrök többször is felszólították az autóst, hogy álljon meg, de az a D1-esre kanyarodva tovább menekült.

Mivel a szóbeli felszólítás nem segített, a rendőrök két figyelmeztető lövést is leadtak a levegőbe – hiába. A román rendszámú Passat tovább hajtott, míg végül a sofőr elvesztette az irányítást az autó fölött és egy árokba hajtott.

A rendőrök itt beérték, és kiderült, a hogy a menekülő férfi végig ittasan vezetett.