VIDEÓ: Ráfizetett a büntetőfékezésre az agresszív taxis

A múlt héten bejelentés érkezett egy esetről, ami a Lafranconi hídon történt Pozsonyban. A bejelentő videós felvételt is készített a történtekről. A személyautót egy taxis jobb oldalról kielőzte és ok nélkül fékezésekkel korlátozta azt a haladásban. A sofőr bejelentést tett a rendőrségnél az eset kapcsán, amiről felvételt is készített.

A taxisofőrt azonosították és behívták kihallgatásra. A sofőrön észrevehető volt, hogy tudatmódosító szerek hatása alatt áll. A vérvétel is igazolta ezt: metamfetamint, amfetamint, MDMA-t és THC-t is találtak a vérében.

A férfitől elvették a jogosítványát - írja bejegyzésében a rendőrség.