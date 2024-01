FOTÓK: Vasárnap estétől tombol a vihar, a keleti országrészben hatalmas károkat okozott

Az SHMÚ vasárnap délelőtti jelentése szerint az erős széllökések elsősorban a kassai katlanban a legintenzívebbek, de a Szlovák Karszt térségében is erő szél fúj. „Ezeken a területeken átlagosan 60 km/h körüli szélsebességre számítunk, helyenként akár 90 km/h-s széllökésekkel, ami a -10 Celsius fok körüli hőmérséklet és enyhe havazás lehetősége mellett nagyon kellemetlen lesz, különösen mivel a tanév ezen a napon folytatódik” – figyelmeztetett vasárnap délelőtt az SHMÚ. Néhány órával később, a délutáni órákban újabb közleményt adtak ki, melyben elsősorban a kassai régióban élőket figyelmeztették. „Kassa és Telgárt nagyon szeles. A kassai repülőtéren ma átlagosan 67 km/h (18,5 m/s) orkán erejű szélsebességet mértünk, a széllökések még ennél is erősebbek. Az ilyen szelek károkat is okoznak, ezért fokozott óvatossággal járjanak el, és lehetőség szerint biztosítsák ingatlanjaikat, mivel az erős szél a kassai régióban és a környező területeken az éjszaka és a holnapi nap folyamán is folytatódik, sőt, még egy kicsit erősödik is” – írták az SHMÚ szakemberei a második vasárnapi figyelmeztetésükben.