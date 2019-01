Vallo folytatná a hazárdjátékok elleni küzdelmet

Újabb petíciót indítana a hazárdjátékok betiltásáért Matúš Vallo főpolgármester. Év végével érvénytelenné vált a hazárdjátékok tiltásáról szóló, 2017-ben elfogadott városi rendelet.

Pozsonyban 2015-ben gyűjtötték az aláírásokat azért, hogy megszűnjön a hazárdjáték a fővárosban. Több mint 136 ezren írták alá az előző főpolgármester, Ivo Nesrovnal és a városrészek polgármesterei által indított petíciót. Az aláírások közül több mint 98 ezer érvényes volt. A főváros képviselő-testülete másodszorra támogatta a szerencsejátékok betiltásáról szóló általános érvényű rendelet elfogadását, amelynek értelmében nem adtak új engedélyeket a hazárdjátékok üzemeltetőinek. A kerületi bíróság azonban megállapította, hogy a rendelet nincs összhangban a törvénnyel, így év végével érvényét vesztette a szabályozás. Tavaly már elindult egy újabb tiltakozó akció, de a főpolgármester is folytatná a játékgépek és kaszinók elleni harcot. Vallo a TASR hírügynökségnek azt mondta, hogy újabb petíciót indítana, de elismerte, hogy az elegendő aláírás összegyűjtése nem garantálja a tiltakozás sikerét. Ha a város lakosságának 15 százaléka aláírásával támogatja a kezdeményezést, akkor is be kell bizonyítani, hogy rendbontást okoznak a hazárdjátékok. “A törvény nem ismer más indoklást az általános érvényű rendelet elfogadásához. A szerencsejátékokkal és a játékgépekkel kapcsolatos rendbontás és a szaporodó bűncselekmények azonban nem olyan jelentős tényezők, amik indokolnák a hazárdjátékok betiltását” - fogalmazott a főpolgármester. Vallo azonban rámutatott a játékfüggőség miatt kialakuló családi, illetve pénzügyi problémákra, valamint arra is, hogy a játéktermek egyfajta “holt zónát” képeznek a városban.

A szlovákiai megyeelnökök szerdai pozsonyi egyeztetésén a hazárdjátékok szabályozása is felmerült, a megyeelnökök kifogásolták, hogy az új törvény értelmében csökken az önkormányzatok hatásköre. Egy olyan módosító javaslat kidolgozását kérik a pénzügyminisztériumtól, amely lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok önállóan, lakossági petíciók nélkül is dönthessenek a kaszinók, vagy játéktermek felszámolásáról. A Hazárdjátékok üzemeltetőinek szövetsége (AZAH) úgy látja, hogy sosem szabályozták még ennyire a szerencsejátékokat, ezért felesleges az újabb aláírásgyűjtés Pozsonyban. “A helyzet stabil, egyre kevesebb a játékterem” - nyilatkozta a hírügynökségnek Dominika Lukáčová az AZAH szóvivője. (béva, TASR)