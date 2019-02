Vagyonjogi kérdésekről döntöttek a képviselők

Mindezen vagyonjogi kérdésekről is döntöttek legutóbbi ülésükön a képviselők.

Versenytárgyalást hirdettek

A Belső körúton található, „vérhasgócként” elhíresült, majd kiürített és évek óta kihasználatlanul álló 5000 négyzetméteres területet eddig kétszer próbálta meg eladni a város, de nem volt rá jelentkező. Most a Davydov Building Kft. szeretné hosszú távra bérbe venni vagy megvásárolni a telket, hogy ott bérlakásokat építsen. A képviselők elvetették az egyenes eladást és úgy döntöttek, hogy versenytárgyalás útján hirdetik meg a telket, mégpedig az érvényes pontértéken, azaz 57,70 euró/négyzetméter áron. A kikiáltási ár tehát, ami egyben a legalacsonyabb eladási ár, 288 ezer euró, és majd az a jelentkező viheti, aki többet kínál érte. Ez a társaság egyébként az Erzsébet sziget végén, a vasúti híd és a hajógyári medence közti zöldterületet is szeretné megvásárolni és ott 100 lakóegységből álló lakóparkot létrehozni. A helyszín kiválasztása viszont heves vitát generált a közösségi oldalon, és egyelőre a testület nem tárgyalt róla. Az előző választási ciklus utolsó, már a választások utánra megtartott ülésének lett volna témája, de az utolsó pillanatban levonták a programról, az új testület elé pedig még nem került a kérdés.

Rendezné a telekviszonyokat a város

Az ülés egyik legnagyobb vitát kiváltó pontja a COM-therm Kft. hőszolgáltató és a város közti telekrendezés kérdése volt. Egy másfél évtizede húzódó ügy végére szeretne pontot tenni a város. Keszegh Béla az anyag felvezetésében rámutatott, hogy 2003-ban, amikor privatizálták a város hőgazdálkodását, bizonyos vagyonrészek nem megfelelő módon kerültek átadásra. Így a szóban forgó – a Duna rakpart/Nádor utcai, a Duna rakpart/Seress utcai és a Munka utcai –parcellák, amelyek lénygében körbeviszik a „nagykéményt”, illetve más hőgazdálkodási objektumokat, a város tulajdonában maradtak. A telkek alatt viszont mérnöki hálózat húzódik, védősávba tartoznak, ráadásul le is vannak kerítve, így egyéb célú kihasználásuk rendkívül korlátozott. Korábban már volt szándék a terület rendezésére, eladására, de nem született megegyezés a két fél között, a cég pedig máig nem fizet a területhasználatért. A frissen elkészített hivatalos értékbecslés szerint az eladásra felkínált parcellák összértéke 164 ezer euró, ezen az áron akarják most eladni a COM-thermnek. A polgármester szólt arról is, hogy a város törvényből adó joga két évre visszamenőleg kérni a társaságtól a területhasználatra vonatkozó költségek megtérítését, amit meg is tesz.

Eddig nem fizetett a használó

A vitában hozzászólók megegyeztek abban, hogy rendezni kell végre ezt az ügyet, ugyanakkor több kifogás felmerült. Andruskó Imre (Híd frakció) például a vételárat tartotta alacsonynak, Feszty Zsolt (független) pedig rámutatott, hogy a társaság mostanáig ingyen és bérmentve használta a területet. Többen feltették azt a kérdést is, mi a garancia arra, hogy a társaság tényleg megfizeti visszamenőleg legalább a két évnyi területhasználati díjat, és egyáltalán szándékában áll-e megvenni ezeket a területeket. Jelenleg ugyanis nincs ilyen jellegű kérvényük a városnál.

Írásban mi is ezeket a kérdéseket tettük fel a COM-therm vezetésének, tehát, hogy tervezi-e a társaság megvásárolni a szóban forgó telkeket, elfogadható-e számukra a vételár, illetve, hajlandóak-e megtéríteni az elmaradt bérleti díjat. Csonka Lajos és Konczer József, a COM-therm Kft. ügyvezetői rendkívül rövid válaszukban kijelentették, hogy az ügy lezárásáig társaságuk nem kíván nyilatkozni.

Bérleti díjat kérnek a megyétől

Idén áprilisban lejár a Nyitra megyei önkormányzat 5 éves bérleti szerződése a Zichy-palotabeli termekre, amelyeket és Duna Menti Múzeum használ. Eddig jelképes egy eurós áron kapta meg a megye a várostól ezt az ingatlanrészt, most azonban 40 euró/négyzetméter bérleti díjat, azaz évi 55 600 eurót kér a megyétől a város. Azzal, hogy a pénzt teljes egészében visszaforgatnák az épület balesetveszélyes tetőszerkezetének javítására. Kérdés, hogy a megye hajlandó-e ennyi pénzt fizetni a termekért. Keszegh Béla (független) polgármester elmondta, lobbiznak a megyei képviselőknél, hogy rábólintsanak az összegre. Szerinte ugyanis elfogadhatatlan, hogy a város egy euró bérleti díjat kérjen, miközben több tízezer eurót kell ráfordítania a tető javítására.