Vágsellyei petíció a sürgősségi betegellátó bezárása ellen

Várhatóan 2024 novemberében zárnák be a központot a járási székhelyen, ahol ma már csak egy megyei fenntartású rendelőintézet működik. A kórházat több mint egy évtizeddel ezelőtt bezárták. Koller Erika a városi hivatal szóvivője arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a Vágsellyei Városi Hivatal ügyfélfogadó központjában is aláírhatják a tiltakozást a lakosok. A város fenntartása alá tartozó iskolai és óvodai intézményekbe is továbbítják ezekben a napokban a petíciós íveket. A városi képviselők szintén mindenre elszántan gyűjtik az aláírásokat az egyes városrészekben, mint ahogy a diákparlament képviselői. A vágsellyei rendelőintézetbe látogatók számára hamarosan ugyancsak elérhetővé válnak a petíciós ívek a központban. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere együttműködésre szólította fel a járásbeli községek polgármestereit, akik szintén nem értenek egyet a sürgősségi betegellátó központ bezárásával.