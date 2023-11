Vágsellye: A város különleges térképének elkészítésén dolgozik az önkormányzat

Az oktatási intézmények a mai felgyorsult világunkban is meghatározó szerepet töltenek be társadalmunkban. Az egyetemességet, összességet szimbolizáló “universitas” küldetése napjainkra megváltozott. Jelenkorunk egyeteme a tudás, a kultúra és az innováció központjaként, a tudomány fellegváraként végzi tevékenységét, de a helyi közösség szolgálatában is munkálkodik.