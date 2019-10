Útjavítást sürget a felháborodott lakó

Felháborodottan és roppant elkeseredve szólította meg és hívta ki a helyszínre szerkesztőségünket Zsitva Rozália párkányi, Szent István utcai lakos. A hölgy arról panaszkodott, hogy a Szent István utca 9. szám alatt lévő házukban kibírhatatlan a helyzet, mert az úttest forgalma és a forgalom zajszintje elviselhetetlen.

„Reggel négy órától itt aludni nem lehet – jelenti ki a családi házuk udvarán a hölgy. – Olyan nagy a forgalom, hogy dübörög a házunk a buszoktól, mert az út olyan, mint a hullámvasút. Aztán, amikor elmennek a buszok, elindulnak az autók, a sebességet viszont nem tartják be. Ez borzasztó állapot, és senki nem segítˮ – teszi hozzá, és a könnyeit törölgeti. Zsitva Rozália azt mondja, a forgalom miatt a nemrég átépített házuk is reng, károsodik az épület. „Az emeleten, a konyhában végig van repedve a fal. Hull le a vakolat, nagyon, de nagyon berepedt” – részletezi a gondokat.

Félszáz panaszos

Zsitva Rozália a tűrhetetlen állapot miatt korábban már panaszt is nyújtott be a városházára. Az abban foglaltakat a városi hivatal részben megoldotta, de a hölgy szerint ez sajnos nem elég, mert a zajszint és a közlekedés zsúfoltsága továbbra is kibírhatatlan. Úgy véli, az úttestet kellene mihamarabb megjavítani vagy fekvőrendőrt kellene telepíteni.

„Ötvenhárman aláírták azt a petíciót, én pedig bevittem a városházára. Akkor kaptam válaszokat, hogy ez nem, az nem. Hogy nem gyorsult a forgalom, betartják a sebességet, az utat nem lehet megcsinálni, ennyit mondtak. Két éve a férjem volt Máčai mérnök úrnál (a közlekedési osztályon – a szerk. megjegyzése), elmondta a panaszát. A mérnök úr annyit mondott, mit képzel ő, egy ember miatt nem csinálnak újra új utat. Megfordította a széket, olyan flegmán, és a hátát mutatva beszélt vele, semmibe se vette a páromat, egyszerűen lenézte. Tavaly voltam a városi hivatalban a polgármester után. Azt is megmondtam neki, hogy évekig könyörögtünk, mert itt, a kávézóval szemben volt egy nagy gödör az úton. Senki nem csinált semmit. Saját költségünkre a férjem meg a vejem megcsinálta. Na, én ezt a polgármester úrnak megmondtam, az volt a válasz, hogy az más dolog. De én nem vagyok köteles saját költségemre megcsinálni az utat, csak mert ők nem képesek. Akkor beadtam a petíciót. Senki nem csinál semmit, de itt létezni nem lehet négy órától! Múltkor megszámoltam, fél tíztől 36 autó ment el itt éjfélig. Ilyen dübörgést kell végighallgatnunk reggel négy órától is. Én akkor csak annyit kértem – beleírtam a petícióba –, hogy az ugratókat, ezeket a csíkokat, mert olyan, mint a hullámvasút, szedjék le, a repedéseket javítsák meg újra. Ezt nem képesek megcsinálniˮ – taglalja az előzményeket Zsitva Rozália, és idegességében újra elsírja magát.

Zsitva Rozália a házuk előtt mutatja az úttest állapotát.

Jogorvoslatot keres

A hölgy azt is hozzátette, hogy mivel az út állapota gyatra, a rá felfestett bicikliút is veszélyes, sokszor csak a legszélén lehet elmenni kerékpárral, annyira döcögős és hepehupás. Zsitva Rozália szerint a város nem törődik eléggé a helyi lakosokkal, csak a turizmussal és a hulladékgazdálkodással. Kéri, sőt, követeli, hogy vegyék végre komolyan a panaszát, és javítsák meg az utat, mert elviselhetetlen a helyzet. Azt is kilátásba helyezte, hogy ha a városi hivatal nem lép, akkor az ombudsmanhoz vagy bírósághoz fordul. Zsitva Rozália azt is kifogásolta, hogy az ügyben a városháza a rendőrségre, a rendőrség a városházára mutogatott, de szerinte továbbra sincs előbbre lépés, mert a sebességkorlátozást a sofőrök nem tartják be, az út pedig továbbra is zajos és rossz.

„Tisztában vagyok vele, hogy a városközpontban lakunk, tehát eleve nem lehet teljes csend, miként azzal is, hogy nem tilthatók ki innen a buszok, ha erre kell hogy elmenjenek. Sőt tudom, hogy a városban máshol is vannak rossz állapotú utak, de ez a forgalom itt kibírhatatlan. Én azt kérem, hogy az ígéretükhöz híven javítsák meg az utat, mert ez így borzalmas, továbbra isˮ

– fejtette ki lapunknak a panaszos.

A Nánai út felújítása

Zsitva Rozália korábbi panaszlevelével valóban foglalkozott a városháza és az illetékes szakosztály is. Mint kiderült, a panaszlevél a korábbi helyzetre vonatkozott, amikor a Nánai úti körforgalom építése miatt valóban nagy volt a zsúfoltság és a zaj az utcában, sok volt a teherautó és a kamion. A városháza a múlt év végén és az idei év elején a járási közlekedésrendészettel és az állami közútkezelőséggel is tárgyalt az ügyről. Ennek eredményeként a városi és az állami rendőrség többször ellenőrizte a forgalmat és a zajszintet, valamint táblákat is kihelyeztek az adott szakaszon. „Tudomásom szerint jelen pillanatban és ez ügyben nem nyújtottak be írásbeli panaszt a városházára – mondta el az Új Szónak Eugen Szabó, Párkány polgármestere, és így folytatta: – Viszont tudom, hogy tavaly decemberben érkezett ebben a témában írásos panasz. Sőt, nem csak egy lakostól, hanem több lakostól is. Akkor igyekeztünk orvosolni a helyzetet. Igaz, hogy ez kicsit különleges helyzet volt, hiszen akkor még folyt a Nánai út felújítása, és különböző forgalmi elterelések miatt igenis az egyes utcáknak, útszakaszoknak jóval nagyobb volt a terheltsége, mint általában. Sőt, tudjuk, hogy hiányzott néhány tiltó tábla is, amely esetleg meggátolta volna, hogy nagyobb kamionok, szállítóeszközök a Szent István utcára jussanak – mert ezek általában nem használják ezt az utat. Azóta úgy érzem, nagyot változott a helyzet, hiszen a Nánai út felújítása befejeződött. Kikerültek azok a tiltó táblák is, amelyek eredetileg nem is voltak a projekt részei, de kérvényünkre az állami közútkezelő kihelyezte ezeket. Emiatt tehát már nem lenne szabad, hogy nagyobb szállítóeszközök jelenjenek ott meg. Ezenfelül igyekeztünk a kerékpárosokra is odafigyelni, hiszen a Szent István utcán található kerékpárutat meghosszabbítottuk. Azért, hogy egyértelmű legyen az utca forgalma. Ugyanis a Szent István utca egyik részén, a Sport utcai bekötőútig kétirányú forgalom volt régebben, plusz parkoló, és a kerékpárosok is használták. Itt egyirányúsítottuk a forgalmat, és bizonyos forgalmi rendmódosítással is próbáltuk nyugtatni a Szent István utcai helyzetet, illetve a kerékpárutat olyan új felfestéssel láttuk el, amely a biciklizők biztonságát javítjaˮ – részletezte az azóta elvégzett munkákat a polgármester.

30 km/órás korlátozást

Közbevetésünkre, hogy a meghozott intézkedésekkel a panasztevő hölgy tisztában van, de szerinte továbbra sem javult a helyzet, mert az utat kell megjavítani, Eugen Szabó így válaszolt: „Tudjuk jól, hogy a Szent István utca egyik részén, a temetővel szemben egy lassító van elhelyezve, ez szolgálja azt, hogy nyugodtabb legyen a forgalom. Más dolog, hogy vannak hátrányai az ilyenfajta lassítóknak is, mert növeli a vibrációt, növeli a rezgéseket. Azt, hogy ki milyen mértékben szegi meg a forgalmi rendet – gondolok itt a sebességre –, az ebben az ügyben szubjektív dolog. A rendőrök, az állami rendőrök több akció keretében is próbálták a dolgot oldani. Hogy milyen eredménnyel, azt pontosan nem tudom. Mindenesetre a közlekedésrendészettel volt egy tárgyalásunk arról, hogy 30 km/ó. sebességre korlátoznánk a forgalmat. Ezt viszont ők nem támogatták, mert nem találták a helyzetet olyan kritikusnak. A harmincas táblát sokkal komplikáltabb helyzetekben szokták kihelyezni. Ezt a felvetésünket tehát nem támogattákˮ – taglalta a polgármester.

Az érsekújvári közlekedésrendészet nem tartotta ezt indokoltnak? – tettük fel a kérdést.

„Igen. Ez konzultáció szintjén folyt, megértettük, hogy ez nem járható út, tehát konkrét kérvényt ezután nem nyújtottunk beˮ

– válaszolt Eugen Szabó.

Út, betonpanel alapokkal

Párkány polgármestere szerint mindenképpen figyelembe kell venni a Szent István utcai út korát és állapotát is. „Tudomásom szerint ezt régen, talán még a papírgyár építésével kapcsolatban szervizútként alakították ki, az aljzata csak betonpanelekből áll. Később viszont erre az aljzatra építették a most használatos utat. Nyilvánvaló, hogy a különböző panelek különböző dilatációs mozgást végeznek. Emiatt törvényszerű, hogy egy tízéves időszak után a rajta található aszfaltréteg vagy feldudorodik, vagy feltörik, vagy megsüllyed. Tény, hogy ezt az utat fel kell újítani, ez viszont mindenképpen függvénye annak, hogy mit engedhetünk meg magunknak, figyelembe véve az éves költségvetéstˮ – ismeri el a gondokat a polgármester. Közbevetésünkre, hogy kijavítják-e tehát a kifogásolt útszakaszt, a polgármester azt válaszolta:

„Nem tehetek azonnali és felelőtlen ígéreteket.ˮ

Óvatos reakció

„Azonnal ígérgetni nagyon nehéz, mert úgy tapasztalom, mindenkinek az a fontos, hogy a háza előtt legyen megcsinálva az úttest. Tehát ha én most teszek egy ígéretet, hogy hatvan méter hosszan megcsináljuk, akkor lehet, hogy valakinek ez megfelel, de csomó mindenki másnak, aki a hatvan méteren túl lakik, nem felel meg. Én csak azt tudom megígérni, hogy igenis, évről évre egy komoly csomaggal igyekszünk az útjainkat javítani, kátyúzás vagy más hibaelhárítás formájában. A panaszoknak és az észrevételeknek köszönhetően is különösen oda fogunk figyelni a Szent István utcára. Viszont hogy milyen mértékben és hogy ez teljes fokú elégedettséget jelent-e majd, azt én most nyilvánvalóan nem tudom. Megteszünk mindent azért, hogy a kritikus helyeket kijavítsukˮ – magyarázta Párkány polgármestere.

Több szakasz javításra vár

Meglátjuk tehát, hogy a közeljövőben Párkány kijavítja-e az ominózus útszakaszt, Zsitváéknak mindenesetre elfogyott a türelmük, és nagyon elkeseredettek. Igaz, Párkányban számos út, útszakasz és utcarész van, amit szintén javítani, újítani kellene. Ehhez viszont pénz és költségvetés kell, ezt képviselő-testületi szinten is oldani kell, és persze a városi hivatalban is. De Zsitváékat mindez, érthető módon, nem vigasztalja. Zsitva Rozália azt mondta lapunknak, ha a város belátható időn belül nem lép, akkor ő felsőbb hatóságokhoz fordul.

„A férjem már azt fontolgatta, hogy eladjuk a házat és elköltözünk. Én nem engedek. Meneküljünk el? Innen? Egy élet munkája van a házban. Nem adom felˮ

– zárta panaszát a felháborodott lakó.