Újabb érsekújvári zöldterületért harcolnak a lakosok

Érsekújvár | A lakosok felszólalásai töltötték ki az első őszi önkormányzati ülés délelőtti óráit. Többen is érkeztek a Gogoľ utcából, valamint annak környékéről, hogy kifejezzék álláspontjukat a lakóházak közti zöldterülettel, annak megőrzésével kapcsolatban.

Eladták a zöldet is

Marián Balogh független képviselő más képviselőtársaival közösen harmadik alkalommal terjesztette be azon javaslatát, hogy a szlovák gimnázium és a Gogoľ utcák közti zöldterület eladásával kapcsolatos versenypályázat folyamatát vegye górcső alá Štefan Rovňaník városi főellenőr. „2018-ban eladták a gimnáziumhoz közeli telket, amelynek egy része zöldterületen található. 2019-ben megjelent az interneten egy lakóház terve, amely ezen a helyen épülne fel. A beruházó luxus lakóházat emleget, amely a város központjához közeli, napos telken épül. Az egyik ingatlanügynökségben már felhívták a lakosok figyelmét az új lakásokra. A beruházó nemrég kérte az általa vásárolt parcelláról a vezetékek áthelyezését, ami valóban azt jelentheti, hogy egy ilyen monstrumot kíván emelni az ott élők orra alá” – vélte Marián Balogh.

Lakosok panasza

Michal Šipeki és Reméň Éva lakosok tolmácsolták a közelben élők aggályait a város vezetésének a legutóbbi önkormányzati ülésen. „Tudomásunkra jutott, hogy lakóház építését tervezik, javarészt zöldterületen, amely a területrendezési terv szerint is zöldterületként van nyilvántartva. Nem értjük, miért adott ki az építési hivatal engedélyt ahhoz, hogy erről a parcelláról áthelyezzék a vezetékeket. Ezen a környéken egyébként is gond van a kanalizációs hálózattal, nem biztos, hogy egy újabb lakóegység rácsatlakozása segítene a helyzeten” – mondta Šipeki. Az önkormányzati ülésre érkező lakosok is azon a véleményen vannak, hogy inkább pihenőzónát alakíthatott volna ki a város ezen a helyen, vagy játszóteret nyithattak volna. A testület tagjai egybehangzóan állították, hogy nem változtatták meg a területrendezési tervet a szóban forgó parcellát illetően. A városi hivatal dolgozói arról tájékoztatták a lakosokat, hogy tárgyaltak a beruházóval és tájékoztatták arról, hogy csak akkora épületet emelhet a vásárolt parcellán, hogy az építkezés egy része ne legyen a zöldterületen.



Kolaudációs engedély

Jaroslav Mrváň, a városi hivatal építészeti és területfejlesztési osztályának a vezetője elmondta, a beruházót tájékoztatták arról, hogy soha nem kaphat kolaudációs engedélyt, ha netán engedély nélkül építkezne, és az ingatlan elhelyezése nem volna összhangban a város által elfogadott területrendezési tervvel. Ivan Katona független képviselőben mégis kételyek merültek fel és azt mondta, nem fektetne pénzt a beruházó a vezetékek áthelyezésébe, ha nincsenek konkrét tervei a telekkel. Eva Polerecká (Híd) képviselő hozzátette, a gimnáziumhoz közeli telket három éve, harmadik próbálkozásra adta el a testület, de attól még a parcella nem vált beépíthető területté, és a város tulajdonképpen becsapta a beruházót. Reméň Éva, a közelben élő lakos elmondta, ötszázan írták alá a petíciót, amelyben kérik a zöldterület megtartását.

Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere igyekezett lezárni a vitát. „Minden érintett bevonásával igyekszünk tárgyalni a helyzetről, beleértve a testületet is. Senki nem mondta, mit építene oda, de ha bármit is építene, mindenképpen az érsekújvári lakosok érdekeit fogjuk szem előtt tartani” – hangsúlyozta Klein Ottokár. A testület megbízta Štefan Rovňaník városi főellenőrt azzal a feladattal, hogy vizsgálja meg a szóban forgó parcella eladási feltételeit.