Új óvintézkedések a komáromi kórházban

A kórhávezetés az osztályvezetőkkel együtt hozta meg a döntéseket, amelynek célja, hogy az esetleges fertőzötteket a többi betegtől az egyes osztályokon belül tudják elszigetelni, ideértve az intenzív részleget is. Miroslav Jaška kórházigazgató közlése szerint erre jelenleg 15 fekvőhelyen van lehetőség. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy eloszlassák a kórházi ápolást igénylő páciensek félelmeit. Van, aki attól fél a kezelés során koronavírussal fertőződhet meg a kórház falain belül. Covid-tesztekre egyébként az intézményen belül továbbra is lehetőség van. A beteglátogatások a korábbi intézkedések miatt most is tilosak, amely alól kivételt képezhetnek a végstádiumban lévő betegek látogatói. (Agel, vp)

