Továbbra is bizonytalanságban az ingázók

Denisa Saková szlovák és Pintér Sándor magyar belügyminiszter megállapodása értelmében azok a szlovák állampolgárok, akik Magyarországon, a szlovák határtól legfeljebb 30 kilométerre élnek vagy dolgoznak, március 19-e, vagyis csütörtök reggel hat órától szabadon átléphetik a két ország határát. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra is, akik Szlovákiában élnek vagy dolgoznak. A határellenőrzéskor mindenkinek fel kell mutatnia az érvényes személyi igazolványát, illetve a munkáltató igazolását. Az ingázókra nem vonatkozik a kéthetes karantén. Azt viszont Magyarország még nem tisztázta, hogy az általa teljesen lezárt határátkelőhelyeket, mint például a komáromit, megnyitják-e a forgalom előtt. Lapzártáig erre a kérdésre a magyar Országos Rendőr-főkapitányság nem válaszolt. Meg nem erősített információk szerint a komáromi Erzsébet hídon lehetővé teszik a gyalogos- és a kerékpáros- átkelést.

Lapunk már a múlt héten megszólította a Dél-Komáromban értékesítőként dolgozó Vajlik Noémit, aki arra készül, hogy ma munkába megy.

Zavar a karantén körül

„Péntek este jöttem át a határon. Már akkor közölték velem, függetlenül attól, hogy a két Komárom között ingázom, karanténba kell vonulnom. Elég nagy volt a káosz, mindenki mást mondott, de egyébként se mászkáltam volna sehová, maradtam itthon. Hétfőn hívtam a háziorvosomat, jelentettem, hogy a külföldi munkahelyem miatt karanténban vagyok. Bővebb információt tőle se tudtam meg, csak annyit, hogy nem mehetek sehová, ő pedig lejelenti a megfelelő szerveknek az új helyzetet. Kedd este jött a hír, hogy mégsem vonatkozik rám a karantén, csütörtökön mehetek dolgozni. Sokat gondolkoztam, mert az én munkámban a »home office«, vagyis az otthoni munkavégzés nem megoldható, de közben tudom, hogy ha minél kevesebbet mozdulok ki, annál kisebb a fertőzés lehetősége. Végül úgy döntöttem, hogy mivel a munkahelyemen kivitelezhető, hogy egymástól izolálva végezzük a munkánkat, munkába lépek. Így a megfelelő higiéniai előírásokat betartva, nulla érintkezéssel tudom segíteni a munkájukatˮ – részletezte saját tapasztalatait Vajlik Noémi.



Vállalkozók gondban

A lezárt magyar–szlovák határból adódó gondok Katona Miklóst, a dunaszerdahelyi kenyérgyár társtulajdonosát is érintik. „Győrben maradt a feleségem az iskolás fiunkkal, én a gyártást igyekszem felügyelni, megoldani, amennyire lehetséges. Azt, hogy most kettévált a családunk egy bizonyos időre, valahogyan mindannyian túléljük. Sokkal rosszabb a helyzet a teherforgalom terén, vagyis a magyarországi beszállítóinkkal. A medvei határ, amely létfontosságú a termelésünk számára, le van zárva. Teherforgalom csak Rajkán keresztül engedélyezett. Sokan még ezt a kerülőt is megtennék, de nem vállalják, mert a visszaúton, 5–6 óra a várakozási idő, ami óriási veszteség a teherszállítók számára. Mivel az Audi győri gyárát, ahol több száz szlovákiai állampolgár dolgozik, már lezárták, a medvei határátkelő személyautó-forgalma a nullával egyenlő, a teherforgalom viszont nem megengedett” – magyarázza az áldatlan állapotokat a vállalkozó. Természetesen az emberek élete és egészsége az elsődleges, ehhez nem fér semmi kétség, de mind a magyar, mind a szlovák oldalon születnek elhamarkodott döntések, amelyek nem átgondoltak. Ezek negatív hatásai viszont azonnal lecsapódnak a vállalkozókra. A pontos károkat az érintett vállalkozók csak hónapok múlva tudják majd felmérni.



„Amikor pár évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy Magyarországra költözünk, természetesen egy esetleges határlezárás katasztrofális forgatókönyve is megfordult a fejünkben, de csak nagyon elvont, elméleti szinten. Most, hogy valósággá vált, csak az tudom megismételni, amit pár nappal ezelőtt mondtam a Pozsonyban lakó anyukámnak: annak ellenére, hogy egy szót sem tudok magyarul, egy pillanatig sem bántam meg a döntésünket. A vállalkozásomat, az ingatlanirodámat a Pozsonyban élő fiammal távúton gond nélkül közösen igazgatjuk. A neheze akkor jön majd, ha sokáig fog tartani ez az állapot, mert a számlák fizetésétől senki sem mentesít” – aggódik Martina Redenkovičová, egy pozsonyi ingatlaniroda tulajdonosa. (vp, sk)