Történelmi diáksikerek Dunaszerdahelyen

Kósa Tamás, a Középfokú Sportiskola másodikos, sportgimnázium szakos diákja állami kitüntetést vehetett át Martina Lubyová (SNS) oktatási minisztertől. A diáknap alkalmából a sportiskola másik diákja, Fekete Gábor, valamint a Vidékfejlesztési Szakközépiskola két tanulója, Daragics Júlia Rebeka és Molnár Zsuzsanna részesült a megyei önkormányzat kitüntetésében, bekerülve a megye húsz legjobb tanulója közé. Szabó László, a két közös igazgatású középiskola igazgatója történelmi pillanatnak nevezte a november végi kitüntetéseket, rámutatott, hogy az eredmények tükrözik az összhangot a tanulás és a sport között a diákbarát iskolában. „Ilyen még nem történt, hogy egy héten belül ennyi elismerést kapjanak a diákjaink. Korábban egyik tanulónk sem részesült az oktatási miniszter kitüntetésébenˮ – fogalmazott az igazgató. Pedig nincs hiány az eredményes diákokból az iskolákban, az igazgató is elismerte, hogy nehéz volt kiválasztani, kiket jelöljenek a kitüntetésekre.

Sportban,tanulásban kitűnő

A dunaszerdahelyi Kósa Tamás nemcsak sportsikerekkel szolgált rá az állami kitüntetésre, hanem kiváló tanulmányi eredményeivel is bizonyította, hogy helye van Szlovákia legjobb diákjai között. Tamás tavaly az Ukrajnában megrendezett kara- te-világbajnokságon aranyérmet nyert, az idei magyarországi megmérettetésről pedig ezüsttel tért haza. „Számomra egy állomást jelent az a kitüntetés. Már több mint tíz éve karatézom, szeretnék minél jobb lenni és szeretném folyamatosan fejleszteni magamˮ – mondta Kósa Tamás, aki idén egy hónapot Japánban töltött, hogy ott is fejlessze a sporttudását. Szeretne visszamenni a távol-keleti országba. Ebben, ahogy elmondta, a családja, valamint a sportklub támogatása mellett az iskola segítsége is elengedhetetlen. A sikeres diák a nemzetközi versenyek mellett az iskolában megszervezett tanulmányi vetélkedőkön is jeleskedik.

Ifjú ökofarmer

Daragics Júlia Rebeka a szakmai vetélkedőkön bizonyította, hogy az iskolában megszerzett tudást a gyakorlatban is kamatoztatni tudja. Idén első lett a Znojmóban megrendezett nemzetközi szántóversenyen és megnyerte az Ifjú Ökofarmer verseny kerületi fordulóját. „A szántásnál ügyelni kell a barázdák mélységére és arra is, hogy egyenes legyen a szántás. Az Ifjú Ökofarmer versenynek elméleti, gyakorlati, valamint laboros része is vanˮ – mondta a megmérettetésekről az alsószeli diák, aki a tanulmányok befejezése után agronómusként szeretne elhelyezkedni. A mezőgazdasági versenyeknél az iskolában megszerzett tudást használják fel a gyerekek. „Az ilyen versenyeken is meglátszik, hogy valaki mennyire jó tanuló, szorgalmas és be- tartja-e a tanár utasításaitˮ – jegyezte meg az igazgató.

Egyéni siker, közös dicsőség

Molnár Zsuzsanna a szlovák birkózóválogatott és az olimpiai csapat tagja, kiváló sporteredményeivel érdemelte ki a kitüntetést. A nagymegyeri országos bajnok birkózó tavaly az Európa-bajnoki címet, valamint az olimpiai kvalifikációt is megszerezte, idén sérüléssel küzd. „Tudom, hogy jó úton haladok a célom elérése felé. Idén a térdműtétem miatt más a felkészülés, most elsősorban a gyógyulásra koncentrálok, de jövőre szeretnék kijutni a világbajnokságraˮ – nyilatkozta Molnár Zsuzsanna. Fekete Gábor szintén küzdősportban jeleskedik. A kempovilágbajnok számos arany- és ezüstérmet zsebelt be az utóbbi években, és megkapta Jozef Viskupič megyeelnök különdíját. Tavaly és idén is diadalmaskodott a világbajnokságon. „Jó az összhang az iskolában, máshol nincs lehetőségünk ennyi edzésre. Nekem választási szempont volt, hogy a tanulás mellett edzeni is tudjak, és össze tudjam egyeztetni a tanulást, az edzést és a versenyzést” – mondta Gábor, akinek véleményét a többi kitüntetett diák is osztja.

Sport és tanulás együtt is megy

Szabó László vallja, hogy az iskolának fel kell karolnia a tehetséges diákokat, és támogatni a szerényebb képességű tanulókat. „Számunkra óriási siker ez az év, bizonyítja, hogy az iskolában az életre neveljük a gyerekeket. Annak, aki élsportoló akar lenni, kétfázisos edzésekre van szüksége. Nálunk erre is van lehetőség úgy, hogy az ne menjen a tanulás rovására” – folytatta az igazgató. Szerinte az iskola küldetése, hogy összhangba hozza a tanulási folyamatot az edzésekkel. A sikeres diákok fotója helyet kap az iskola dicsőségfalán, amely folyamatosan bővül. Az egyéni elismerések és sikerek a többi tanulót is motiválják. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a siker alapja a kitartás, a fegyelem és az alázat, amely a kitüntetett diákokban is megvan. „A kitartás fontosságát is megtanultuk, azt, hogy hogyan kell valamit elkezdeni, és utána nem szabad feladni” – zárta Fekete Gábor.