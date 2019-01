Több vizet a Bodrogközbe

A vizes területeket a múltban fölldel betemették, lecsapolták, a folyókat más torkollatokba vezették, a szabályozatlan folyóágakat pedig elvágták a forrástól. Ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően a Bodrogköz területén is komoly természeti változásoknak lehetünk ma szemtanúi, és mivel a keleti régióban egyébként is kevés a csapadék, a mocsarak és a holtágak biztos halálra vannak ítélve. A vizes területeken kevesebb a víz, a mocsarak túlnyomó része pedig szinte már teljesen kiszáradt. A víz hiánya miatt csökken a Bodrgoközbe visszatérő gémfélék száma, de nemcsak a madarak, hanem a növények, a bogarak, a teknősok, a békák és a halak száma is megtorpant. Ahogy azt Miroslav Demko, a Szlovákiai Madártani Társaság igazgatója lapunknak elmondta, a helyzet orvoslása érdekében egy nyílvános gyűjtést indítottak, ugyanis nincs mindig lehetőség a folyómedrek szabályzására és azok felcsapolására, hanem egyszerűen csak vizet kell hozni a kiszáradt medrekbe. „Mi pontosan tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. Kellő felszereléssel rendelkezünk, az embereink pedig hajlandóak több hetet is a terepen tölteni a szivattyúk mellett. A beavatkozáshoz már csak pénz kell, hogy üzemanyagot vehessünk a szivattyúkba” – tudatta lapunkkal Miroslav Demko. Hozzátette, a Bodrogközben honos gémfélék megmentésére nagyjából 3000 euróra van szükségük. „Eddig 410 eurót sikerült összeszedni. A munkát ferbuár végén vagy márciusban szeretnénk végrehajtani. Minden az időjárástól függ, fontos, hogy ne legyenek kemény fagyok” – magyarázta Demko. Az igazgató eddigi tapasztalatai szerint a helyiek mindig szívükön viselték a térséget érintő nehézségeket, ezért bíznak a gyűjtés és a tervezett munka sikerében. „Az emberek többsége szívesen gondol vissza azokra az időkre, amikor halászni és fürödni jártak a ma már gazzal benőtt holtágakba, folyókba. Az eddigi tevékenyésgeink során mindig segítőkészek voltak az emberek. Lehet, hogy nem ismerik a teendőket, vagy nem tudják, hogyan szerezzenek pénzt a beavatkozásokra, de biztos vagyok benne, hogy mindenki örülne, ha visszajönne a víz a Bodrogközbe” – mondta az igazgató. Mint kiderült, a társaság korábban az Európai komisszió, vagy a Környezetvédelmi Minisztérium segítségével szerzett pénzt hasonló beavatkozásokhoz, azonban a mostanihoz a tagok, szimpatizánsok és a szélesebb közönség segítségét kérik, akár ajándékok vagy adományok formájában. „Ezzel a módszerrel nemcsak a nyugat-európai országokban, hanem Magyarországon és Csehországban is nagy sikereket értek el. Számunkra a legkisebb adomány is hatalmas segítség” – zárta Miroslav Demko.