Több százan voltak kíváncsiak a Kaskády vízerőműre

A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat által megrendezett nyitott napon az érdeklődők bejárhatták az erőmű környékét, megnézhették a zsilipkamrát, a gépházakat, megtudhatták, hogyan működik a víztározót lezáró vízmű és hogyan lehet összeilleszteni a jól bevált harmincéves gépeket a modern, kétéves eszközökkel.

“Sokat járunk ide kerékpározni és sétálni, örülök annak, hogy most nem kellett megfordulni a zárt kapunál, és bejöttünk körülnézni” - mondta az egyik járókelő.

Mások azt fájlalták, hogy nem nyitották meg az összes részt a látogatók előtt. A vízgazdálkodási vállalat a Víz világnapja alkalmából országszerte több vízművet is megnyitott a látogatók előtt.

A Kaskády-ként ismert víztározó és vízmű 1985-ben készült el. Több célt szolgál a Vágsellye és Szered között, Vágkirályfal és Vága mellett elterülő komplexum, az energiatermelésen kívül kavicsbányászatra, haltermelésre is alkalmas, árvízvédelmi feladata is van, és víztározó is. A környéke közkedvelt kirándulóhely, a gáton kerékpárút halad végig. A közel 11 négyzetkilométer kiterjedésű víztározóban mintegy 52 millió kömbéter víz van. A 4,5 méter széles zsilipkamra 25 perc alatt telik meg vízzel.