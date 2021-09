Több mint 1800 páciense volt nyáron a komáromi kórháznak

Július és augusztus során nem kezeltek a kórházban koronavírusos betegeket, ám számos más súlyos diagnózissal érkező beteget kellett ellátniuk. „A nyári hónapok folyamán leggyakrabban szívelégtelenségtől, dehidratációtól, magas vérnyomástól és szívinfarktustól szenvedő betegeket kezeltünk, amelyre bizonyosan hatással volt a szélsőségesen meleg időjárás. Minden bizonnyal az elmaradt prevenció miatt is májzsugor és szklerózis multiplex lépett fel egyes pácienseknél, a mentősök pedig szédüléses és agyi érkatasztrófás eseteket hoztak be nekünk” – közölte Miroslav Jaška kórházigazgató. Hozzátette, sok törést kellett ellátniuk, amelyeknek szerinte az volt az oka, hogy az emberek a járvány miatt sokat voltak otthon, miközben a rendszeres sportolást is szüneteltették.

A nyári szabadságok és szabadságok miatt megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény: összesen 700 PCR- és 400 antigéntesztet végeztek el. Ezzel párhuzamosan közel 12 ezer főnek adták be a Covid elleni oltást.

(AGEL)