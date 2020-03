Több milliónyi egészségügyi segédeszközt rendelt a megye, 42 ezret kapott

Anna Terezková megyei szóvivő értesítése szerint a védőeszközöket a Szlovák Állami Tartalékalaptól kapták. „A megyében található orvosok és az egészségügyi dolgozók részére összesen 3 170 000 darab segédeszközt kérvényeztük. Ide tartoznak a reszpirátorok, a sebészeti védőmaszkok, a védőköpenyek és kesztyűk, illetve a védőszemüvegek is. A több mint három millió darabnak azonban csak a töredékét kaptuk meg. Összesen 16 ezer pár egyszerhasználatos kesztyű és cipővédő, valamint 10 ezer sebészeti védőmaszk érkezett“ – közölte lapunkkal Terezková.

Reszpirátorból egyet sem

Rastislav Trnka megyeelnök csalódottan konstatálta, hogy egy teljes kamionnyi felszerelést vártak, de mindössze néhány dobozt kaptak. „A 2 180 000 darab sebészeti védőmaszkból mindössze 10 ezret kaptunk. A megyében regisztrált kezelőorvosoknak a következő két hétben legalább 113 500 darab reszpirátorra lenne szükségük. Ezekből egy darabot sem kaptunk. Az egészségügyi segédeszközökért egy teljesen üres kamiont küldtünk, de amit kaptunk, az egy személyautó csomagterében is elfért volna“ – mondta Trnka. Mint kiderült, a megkaparintott kesztyűket, maszkokat és cipővédőket összesen 3 164 egészségügyi berendezés között kell egységesen elosztaniuk. Nemcsak a kezelőorvosoknak van rá szüksége, hanem a tűdőosztályon, a gyógyszertárakban, a sürgősségi osztályokon, a házi gondozásban és az egyéb specializát osztályokon dolgozóknak is. „A siralmas mennyiségre való tekintettel elsősorban azok között az alkalmazottak között osztjuk szét, akik a fertőzés szempontjából a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Elsősorban a fogorvosokról, a tüdőosztály orvosairól, a gyerekorvosokról és a felnőtt kezelőorvosokról beszélünk. A segédeszközök szétosztását már csütörtökön megkezdtük. Bízunk benne, hogy ez csak a kezdet, és hogy a következő napokban újabb darabokat kapunk az állami tartalékból. Nem nekünk kellene eldöntenünk, ki kapjon és ki ne, ugyanis az állam kötelessége, hogy mindenkit megfelelően ellássanak“ – jelentette ki a megyeelnök.

Senki sem marad ki

Az eddig beszerezett darabokat tehát azok az orvosok kapják, akik jelen pillanatban is betegeket fogadnak. Megyei szinten összesen 479 forogvosi rendelő, 372 kezelőorvosi rendelő, 188 gyerekorvosi rendelő és 50 tüdőosztály kap belőlük. A védőeszközök hiánya miatt a megye önerőből is bővítené a készletet. Terezková elmondása szerint megközelítőleg egymillió eurót szának az egészségügyi eszközök vásárlására. „Az öregotthonokban élő nyugdíjasokat és a megye fennhatósága alatt működő autóbusztársaságok sofőreit is fokozatosan szájmaszkokkal látjuk el. Keleten már megszokottnak számít, hogy amikor csődöt mond az állam, akkor egyedül próbáljuk megoldani a dolgokat. Köszönet jár azoknak az oktatási és kulturális intézményeknek is, akik alkalmazottaik segítségével saját készítésű arcmaszkokat varrnak. A tőlük érkező készlet egy részét az orvosok kapják“ – zárat Rastislav Trnka.