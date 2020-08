Több millió euró jut a Karva-Párkány és a Párkány-Helemba kerékpárút kiépítésére is

Mindkét szakasz az Eurovelo 6-os nemzetközi kerékpárút részeként épül meg, amely a leendő helembai új Ipoly-hídon keresztül vezet át a magyarországi oldalra. A nyertes pályázatból magyarországi oldalon az Ipolydamásd Letkés vonalat építik ki és csatlakoznak az Ipolydamásd–Szob közti kerékpárútra is.

A Párkány-Helemba szakaszon a nyomvonal a párkányi Duna töltésen kezdődik. Majd a nyomvonal továb folytatódik a Garam töltésén, amelyen a garamkövesdi vasúti hídig jutunk el, és itt, ennél a pontnál csatlakozunk rá a szervizútra – ez szintén fel lesz újítva. Garamkövesd és Helemba közt viszont a közúton folytatódik a leendő kerékpárút, Helembára érve pedig a Duna partján és a Garam töltésén haladva csatlakozik a leendő Ipoly-hídra

taglalta a részleteket Eugen Szabó, Párkány polgármestere. „A közel 2 milliós összköltségből 85 százalék, azaz 1,7 millió jön az uniós forrásokból, 10 százalék, azaz 200 ezer jön minisztériumi forrásból és 5 százalék az önkormányzartokból. Azzal, hogy ez még tagolódik magyar és szlovák oldalra, nagyjából tehát fele-fele arányban“ – tette hozzá Eugen Szabó. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás - EGTC a projekt keretén belül mintegy százezer eurót nyert pihenő- és szervizpontok létesítésére.

Karva-Párkány: a töltés mellett húzódna a kerékpárút

A Karva-Párkány szakaszra szintén 1 millió 700 ezer eurót nyertek. Jozef Dúcz, a Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi részlegének igazgatója a projekt kapcsán az Új Szónak úgy nyilatkozott, a vízügy nem adott arra engedélyt, hogy a leendő kerékpárút a Duna-töltés koronáján húzódjon. „A Karva-Párkány szakaszon magasítani és stabilizálni kell a töltést, rendbe kell tenni, ez a kb. 30 kilométeres távon 6-700 ezer eurós költséget jelent és még pluszköltség az aszfaltozás. A munkálatokat idénre teveztük, de közbejött a járvány is. A Duna töltésén nem lehet kerékpárút“ – konstatálta az igazgató. Domin István, a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás elnöke, Izsa polgármestere megerősítette Jozef Dúcz igazgató szavait, Domin arról tájékoztatott, a leendő kerékpárutat a Duna töltés mellett alakítanák ki a Karva-Párkány szakaszon, ott, ahol a régi állami út is húzódik. „A szakemberekkel és a mérnökökkel be fogjuk járni a terepet és új nyomvonalat rajzoltatunk, majd ezt adjuk be engedélyeztetésre a vízügynek. Mindez viszont az elnyert uniós pénzt nem veszélyezteti“ – mondta el az Új Szónak Domin István.