Több járásban okozott kisebb-nagyobb fennakadásokat a viharos erejű szél

Délelőtt elérte az országot a Mortimer névre keresztelt ciklon, mely az Atlanti-óceán felől Németországon és Lengyelországon át tart Oroszország felé, közben pedig érintette Szlovákiát is. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szinte az egész ország területére elsőfokú viharriasztást adott ki, másodfokú riasztás volt érvényben a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Szenci és a Pozsonyi járásokra. Az SHMÚ tájékoztatása szerint átlag 61 km/ órás sebességű szél tombolt, északon viszont a 90 km/órás sebességet is elérte. Több mint 170-szer riasztották a hivatásos tűzoltókat a viharkárokhoz – tájékoztatott az Országos Tűzoltó-parancsnokság. Ugyanakkor számos településen az önkéntes tűzoltók is segítettek a károk elhárításában. Leggyakrabban kidőlt fák és leszakadt gallyak eltakarításához, illetve közúti balesetekhez, megrongálódott tetőszerkezetekhez riasztották a tűzoltókat.

- Marosi Bianka felvétele

Az erős szélnek Nyitrán volt a legsúlyosabb következménye, itt emberéletet követelt.

Betört szélvédő

Pozsonyban az erős szél jelentős fennakadásokat okozott a fővárosi tömegközlekedésben. A 29-es járat egyik trolibuszának betörte az ablakát egy kidőlt fa, a balesetben senki nem sérült meg. Több szakaszon a villamosvezetékekre zuhanó letört ágak miatt alakult ki torlódás, a villamosok és a trolibuszok is késtek. A viharos erejű szél a parlament előtt felállított zászlórúdról is letépte az ország zászlaját, ledöntötte a vár északi teraszán felállított állást is. Bezárták a főváros valamennyi temetőjét az erős szél miatt. Pozsonypüspökiben egy lakóház pléhtetejét sodorta le a szél, a kidőlt fák miatt a forgalmat is el kellett terelni egy időre.

Fa a Vermes-villán

A Dunaszerdahelyi járás egész területén kisebb-nagyobb károkat okozott a szélvihar. A járási székhelyen a Kortárs Magyar Galériának otthont adó Vermes-villára dőlt egy fa. Lelkes István, a járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatója lapunknak elmondta, hogy Somorján, Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren is szükség volt a hivatásos, valamint az önkéntes tűzoltókra. A legtöbb helyen fákat döntött ki és ágakat tört le az erős szél. Az önkormányzatok a közösségi médián keresztül is figyelmeztették a lakosokat, felszólították őket, hogy ne parkoljanak magas, esetleg beteg fák alá. Az utakon is fennakadásokat okozott a vihar.

Érsekújvárban fákat csavart ki, kukákat döntögetett fel, hűsölők könnyű tetőszerkezeteit rongálta meg a szél. A Nyitra parti lakótelepen torlaszolta el az utat egy óriási fa, az utat egy időre kénytelenek voltak lezárni a rendőrök.

Felborult gépkocsi

Vágsellyén a Pionierska utcában kora délután egy kidőlt fát kellett eltávolítani az útról, hogy átjárható legyen az útszakasz. A viharos szél kitépte az út szélén álló fát, ami az úttestre zuhant. Személyi sérülés nem történt. Vágfarkasd és Vágsellye között az 573-as úton felborult egy kamion, ami elzárta az egyik sávot. A forgalmat rendőrök irányították.

- Marosi Bianka felvétele

A Vágsellyei járásban lévő Pereden a templom tetejét borító pléhlemezeket kikezdte a szél, egy darab leszakadt és lezuhant. „A viharos szélben nem lehet megjavítani a tetőt, ha a vihar csillapodik, a kilazult darabokat leszedik a tűzoltók”– mondta el lapunknak Szarka Aladár, a község alkalmazottja.

Villanyáram nélkül

Több mint 11 ezer háztartás maradt áram nélkül Közép-Szlovákiában tegnap a délutáni órákban a szélvihar miatt. „130 trafóállomás nem működik, a kidőlő fák és lezuhanó faágak leszaggatták a magasfeszültségű vezetékeket, több helyen a villanyoszlop is kidőlt” – tájékoztatott a közép-szlovákiai áramszolgáltató szóvivője, Miroslav Gejdoš. „A szolgáltató alkalmazottai a terepen vannak, de sok helyen elhúzódik a helyreállítás, a lakosság türelmét kérjük”– zárta Gejdoš azzal, hogy a munkát nehezíti a szél és a rossz terepviszonyok.

(szaz, béva, ie, mb)