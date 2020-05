Testületi ülések a virtuális és a fizikai térben

Gyakorlatilag minden szlovákiai önkormányzat életébe jócskán belekavart a koronavírus. A testületi ülések megtartásának körülményei és feltételei például sokáig bizonytalanok voltak, május közepére azonban már gazdagabbak vagyunk néhány fontos tapasztalattal.

Virtuális főpróba

Gúta elsőként döntött az „e-gyűlés” mellett. Horváth Árpád polgármester az Új Szónak elmondta, volt ugyan tervük a fizikai összejövetel megtartására is, ő maga kitartott amellett, hogy a 17. ülésük virtuálisan jöjjön létre. Egyrészt nem akartak tovább csúszni a tanácskozás megtartásával, másrészt a nagyszombati megyegyűlés már túl volt egy sikeres internetes ülésen – látszott, hogy működhet a dolog. Április óta ráadásul egy törvénymódosításnak köszönhetően a virtuális módszer is szabályosnak minősül. Voltak ugyan olyan gútai képviselők akik előzetesen berzenkedtek az ötlettől, de utólag ők sem találtak kivetnivalót benne.

„Itt az ideje, hogy ezt megtanuljuk”

– hangzott Horváth Árpád álláspontja, mivel véleménye szerint jobb felkészülni a hasonló körülményekre, s ezzel kapcsolatosan „úttörő szerep” jutott nekik. Miután a rendszert többször ki is próbálták, nagyobb gondok nélkül lezajlott a testületi ülés. Még nem dőlt el, hogy a júniusi ülés is így zajlik-e, a járványhelyzet enyhülésével elképzelhető, hogy arra a „hagyományos” módon, a városházán kerül sor. Horváth Árpád nemrég képviselőként jelen volt Nyitra megye képviselő-testületének ülésén is, ahol elmondása szerint kényelmetlen és körülményes volt hosszú órákon keresztül maszkban kommunikálni.

„Hagyományos” módszer

A járás másik három városi ranggú településén ugyan fizikailag is megtartották vagy meg fogják tartani az üléseket, de természetesen csak a kellő óvintézkedések mellett.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere szerint ők nem mérlegelték komolyan a virtuális tér nyújtotta lehetőséget. Transzparensebbnek tartják a „hagyományos” módszert, emellett az enyhülő járványhullám miatt sem tartják indokoltnak a videókonferenciás lehetőséget. A komáromi önkormányzat következő ülése jövő héten lesz a városháza tanácstermében, ahol ügyelni fognak az óvintézkedések betartására. Így például a polgárok és más jelenlevők külön teremben, kivetítőn követhetik nyomon az eseményt.

Naszvadon Molnár Zoltán polgármester tájékoztatása szerint ugyan tettek műszaki előkészületeket a virtuális ülés megtartására, végül az enyhébb szabályozások életbe léptetése miatt mégis a városházán találkoztak a képviselők április végén. Ugyanakkor továbbra is számolnak azzal, hogy ha a helyzet úgy kívánja, alkalmazni fogják a videókonferenciás megoldást. Ógyallán is a múlt hónap végén ülésezett a képviselő-testület, amelyen csak annyi személy volt jelen, amennyit feltétlenül szükségesnek tartottak, illetve most csak hangfelvételt tettek közzé az eseményről.