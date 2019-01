Terepmotorosok tisztítják az utakat Érsekújvárban

A lakosoknak tetszik a megoldás, mivel a két, mintegy húszezer euróért vásárolt városi terepmotorral könnyebben jutnak be a szűk utcákba, és egyszerűbben, gyorsabban tisztíthatják meg a főteret. A többi utcát továbbra is hóekével és sószóróval ellátott teherautókkal takarítják. A meteorológusok a következő napokban fagyra, még sűrűbb havazásra figyelmeztetnek a déli régiókban is. Érsekújvárban a város központjában már leszórták a csúszós, balesetveszélyes utakat és a jeges járdákat.

A családi házak előtt és a kertvárosrészben a lakosok továbbra is eltakarítják a havat a házuk elől, annak ellenére is, hogy a törvénymódosítás szerint ez már az önkormányzat kötelessége.