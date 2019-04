Társasjáték készül a Szlovákiában használatos magyar „fantomszavakból”

Köztudott, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv a világon, azt viszont senki sem tudja, ponto- san hány szavunk van. A szótárak becslése szerint mint- egy 800 000 - 1 065 000-re tehető a magyar nyelv szókészlete, de lehet, hogy még ennél is több szavunk van. Egy alistáli testvérpár most a Felvidéken használatos magyar fantomszavakat (módosított táj- szavak) kezdte el gyűjteni, melyeket egy, a magyar nyelv különlegességét feltáró társasjátékban fognak bemutatni.

„Budapesten élünk, és mindketten több olyan módosított tájszót használunk, amelyek a pestiek sze- rint nem léteznek. Ez adta az ötletet, hogy ezekből a nem létező, "fantomszavakból" kellene készíteni egy összegzést egy társasjáték formájában. Emellett az is tényező volt, hogy édesanyánk Kisfaludról származik, ami kevesebb, mint 20 km-re van Alistáltól, ahol a testvéremmel felnőttünk, de a mai napig elő tud rukkolni olyan szavakkal, amiket még sose hallottunk. És ha ilyen kis távolságon belül is ennyire gazdag eltérések vannak, úgy gondoljuk, hogy kifejezetten izgalmas ezt megnézni országos szinten is” – nyilatkozta lapunknak Sátor Dénes formatervező, a társasjáték egyik ötletgazdája.

Sátor Tamás és testvére, Dénes eddig válogatatlanul 600 szót gyűjtöttek össze egy internetes adatbázis segítségével.„Elképesztően színes a nyelv, nagyon sok szó volt újdonság. A gyermekláncfűre például már négy kifejezés is érkezett: pimpimpálé, sárgicska, cserbóka, sárivirága. Számunkra az egyik legérdekesebb, amit még nem hallottunk, a "botrafagyott" (pálcikás jégkrém) volt az Ung-vidékről” – mondta Sátor Tamás. A társasjáték pontos részleteit egyelőre nem árulták el, ugyanis még fejlesztés alatt áll, de még idén szeretnék bemutatni. „A játék a szókincs körül forog majd vicces, fiatalos, vizuálisan nagyon élénk formában, de a játék- menetről egyelőre nem szeretnénk többet elárulni” – magyarázta a fiatalember.

A Sátor Dénes és Tamás által alapított design stúdió budapesti és alistáli telephellyel működik. Idén másodszor nyerték el a Best of Budapest & Hungary Díjat a Legjobb szuvenírbolt kategóriában, ezenkívül két éve a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók versenyén a 2. helyezést érték el, és 2016-ban megkapták a Magyarország legkreatívabb projekjte elismerést a Highlights of Hungaryn.

Az internetes adatbázist a http://bit.ly/2IqdELH hivatkozáson keresztül lehet megtekinteni vagy új szavakkal kiegészíteni.