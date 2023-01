Szlovákiában hamarosan két olcsó üzlet is megnyit

Mesterien fényképezett, értékes alkotások fűződnek a nevéhez. Ragályi Elemér Kossuth-díjas operatőr. Rendezőként is állt már a kamera mögött, és ebben a minőségben is kiemelkedően teljesített. Most könyvet írt. Megejtően szép, ugyanakkor megrázóan érzékeny könyvet.