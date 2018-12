Szlovák karácsony Vácon

Idén is nagy siker volt Vácon a Szlovák karácsony gálaműsor a Madách Imre Művelődési Központban. A húsz évvel ezelőtt alakult Váci Szlovák Önkormányzat egyik fontos eseménye a Szlovák karácsony, az idei programban Nyitra környéki folklóregyüttesek voltak a főszereplők.

Az eseményen Alt Gyula, a kisebbségi önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy az óévben is számos programot szerveztek, közösségi találkozók, kirándulások színesítették az esztendő hónapjait. Évfordulókról is szó esett, például kiemelten arról, hogy negyedszázada, 1993-ban lépett hatályba a magyarországi nemzetiségek helyzetét, jogaikat és lehetőségeiket szabályozó, később részben módosított és kiegészített Nemzetiségi Törvény, amelynek értelmében a Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos kisebbségi önkormányzatokat hozhatnak létre. Paulik Antal országgyűlési képviselő, a magyar parlament szlovák nemzetiségi szószólója kiemelte: jövőre újra önkormányzati választások lesznek Magyarországon, és nagyon fontos, hogy a nemzeti kisebbségi közösségek tagjai ugyancsak aktívak legyenek, mert ez a garanciája, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok is erős felhatalmazással dolgozhassanak a hagyományok ápolásáért, a kisebbségi jogok maradéktalan érvényesítéséért. A folytatásban, a gálaműsor keretében hangos sikert arattak a Bádičanka, Nádej és Furmani folklóregyüttes tagjai, a néptáncosok, a dalkörösök és a muzsikusok.