Színpompás közös farsangot tartottak a helembaiak és az ipolydamásdiak (FOTÓK)

A két liba és a prágai engedély esete

Dr. Gosztonyi Jenő, Ipolydamásd előző polgármestere pedig azt is elmondta lapunknak, hogy a családok, rokonok emlegetése a két faluban nem véletlen. Mert a múlt században még Trianon után is nagyon sok helembai járt át Ipolydamásdra, hogy az ott lévő földjét megművelje és ugyanez mondható el az ipolydamásdiakról is. Volt idő, amikor a két falu majdnem harminc százaléka családi, rokoni viszonyban állt, de még a masaryki időkben is át lehetett járni egymáshoz – mesélte Gosztonyi doktor. A 1989-es rendszerváltás után az akkori önkormányzattal a volt polgármester azonnal szorgalmazta, hogy a még üzemelő műszaki hídon minél többször, de legalább évente öt alkalommal átmehessenek egy napra a helembaiakhoz. „Nagy dolog volt ez, főleg annak tudatában, hogy még a husáki, kádári időkben is megbüntették azokat, főképp a szlovákiai oldalon, akik lejártak az Ipolyhoz és átkiabáltak az ismerősöknek. Volt, akit meg is vertek ezért a rendőrök, de nálunk is megalázták és megfenyegették azokat, akik szintén az Ipolyhoz lemenve próbáltak kapcsolatot tartani a szomszédokkal. Az az abszurd eset is megtörtént a szocializmusban, hogy két ipolydamásdi liba átúszott a folyón Helembára. Szó szerint Prágától kellett állatorvosi és hatósági engedély kérni, hogy a „szökevény“ libákat áthozhassa a gazdájuk Ipolydamásdra. Épp ezért életem egyik legszebb pillanata volt, amikor 1991 farsangján először köszönthettük Damásdon a helembaiakat és könnyező, egymással 20-25 évig nem, vagy csak nagyon ritkán találkozó testvéreket, rokonokat láttam összeölelkezni. Politikától, rendszerektől, hatalmi játszmáktól és történelmi viharoktól függetlenül, ez a legeslegjobb érzés és pillanat, ez az igazi értelme az új hídnak is“ – taglalta Gosztonyi Jenő. A doktor úr még hozzátette, anno volt, hogy még kurblis telefonon intézkedett a határnyitásról és egy ideig azt is szorgalmazták, hogy kész, az akkori NDK-ból idehozott hídelemekből épüljön fel az új átkelő. Helemba és Ipolydamásd már a kora középkori Magyarország és a Monarchia idején is természetes földrajzi egységet alkotott, főképp, hogy mindkét település az esztergomi érsekség fennhatósága alá is tartozott. Az új híd megnyitásával tehát ismét természetes földrajzi egységgé alakult a két falu és környéke, sőt, a híddal a régió a Dunakanyar felé is nyit. Közlekedésileg mindenképp, mert egyrészt, már nem jár a szobi komp, másrészt pedig a Duna bal partjáról sokkal gyorsabban jutunk el Párkányba és Esztergomba. Ezt bizonyította a szombati, február tizedikei farsangi ünnepély is, amelyre tömegek érkeztek az Ipoly és a Duna mindkét oldaláról. Ipolydamásd már érzi a turizmusban rejlő lehetőségeket, mert a faluban elektromos kerékpárok kölcsönzőjét nyitották, illetve a falu végén 25 autót befogadni képes új parkolót is építettek. Ezáltal a térségben túrázó kerékpárosok intermodális pontjává is vált a község. S mint ma is láttuk, a közös farsang a biciklis túrázókat is idevonzotta.