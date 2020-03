Szigorított óvintézkedések az érsekújvári kórházban

Újabb, szigorított rendeleteket vezetett be március 10-től az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet vezetése, tájékoztatott Ján Baček az egészségügyi intézet szóvivője.

Március 6-tól tilos a betegek látogatása a kórházban, ez a rendelet továbbra is érvényben marad. Lezárták a főbejáratot és csak az udvar felőli 1-es számú ajtón át mehetnek be a lakosok a rendelőkbe. Március 11-től a rendelőintézetben elhalasztják a tervezett, de későbbi időpontra is áttehető kivizsgálásokat, erről az orvosok tájékoztatják az érintett betegeket. A műtéti előkészítésre szakosodott belgyógyászati rendelő a sürgősségi betegellátó központnál a rendelet visszavonásáig szünetelteti a működését. Az egészségügyi középiskola diákjai és az Érsekújvári Szent László Ápolóképző és Szociális Munka Kar hallgatói nem vehetnek részt szakmai gyakorlaton a kórház egyes részlegein, sem a kórház területén lévő tantermekben az elméleti oktatáson. A kórház azon alkalmazottai, akik a koronavírussal sújtott területekről Olaszországból, Kóreából, Kínából vagy Iránból érkeztek haza, kötelesek tizennégy napos karanténba vonulni. Azonnali hatállyal megtiltja a kórház vezetése, hogy az alkalmazottai részt vegyenek külföldi szakmai találkozókon. Tilos továbbá szentmisét tartani a kórház kápolnájában. (szaz)