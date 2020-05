Szigorítások a hulladék miatt

A városi hivatal indoklásában az áll, hogy az elmúlt években csaknem ötszáz nagy konténert helyeztek ki a járási székhely területén, amelyek elszállítása 60 ezer euróba került. A hulladék elszállítására kijelölt konténereket a fegyelmezetlen lakosok építkezési törmelékkel és veszélyes hulladékkal töltötték fel. Néhány vállalkozó is visszaélt a helyzettel, és a városi konténerekbe pakolta a feleslegessé vált ipari hulladékot. A családi házakban élő lévai lakosok mostantól csak egy előre meghatározott napon tölthetik tele a szemeteskonténereket, és sem a zöldhulladékot, sem az építkezési hulladékot nem rakhatják bele. A kiskertekből és a szőlődombokról újabban már nem is gyűjtik be a zöldhulladékot a lakosoktól, mert ez többletkiadást jelent a városnak. Továbbra is lehetővé teszik a lévai kiskertészek számára a zöldhulladék elszállítását a Mohi utcán lévő gyűjtőudvar komposztálójába. A biohulladék elszállításának időpontjáról időben tájékoztatják a családi házakban élő lakosokat.

