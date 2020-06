Szépül az egyházkarcsai templom

Az első templom, illetve Szent Miklós tiszteletére épített kápolna a 13. században épült Karcsa dombján, és eredeti alapítólevele 1308-ból, a karcsai plébánia féltve őrzött kincsei közé tartozik. Később, a középkorban templommá nagyobbították és a Bartal és Somogyi család temetkezési kriptájaként is szolgált. Az 1781-es kanonikavizitáció említi először, hogy a megnagyobbított templom sem elég a tizenkét Karcsát felölelő hitközösségnek, és ismét megérett egy nagyobbításra, amely néhány évtizeden belül meg is valósult. A jozefinista időben épült templom a környék legnagyobb temploma, és a mai napig fennmaradt eredeti formájában. Tavaly ünnepelték felépítésének 200. évfordulóját.

„Hosszú éveken keresztül küszködtünk a templom falainak a nyirkosságával, most engedélyezte a műemlékvédelmi hivatal, hogy kívül-belül leverhetjük a vakolatot 1,5–2 méteres magasságig, és egyúttal elbontottuk a templomdombot körbeölelő kerítést, amely mint bebizonyosodott, a probléma fő forrása volt” – avat be a részletekbe Balogh Károly egyházkarcsai plébános. „A hetvenes években emelt kerítés ugyanis 1,5 méteres betonozott alapra épült, amely egy betonkádat alakított ki a templom körül. Az összes esőt és havat, ami lezúdult a templom tetejéről, ez a kád nem engedte elfolyni, hanem visszairányította az épület alá. Ráadásul a templom alatti agyagos réteg is visszatartotta a csapadékot, szinte egy tó alakult ki az épület alatt, amelyből a falak szivacsként szívták fel a vizet. Az előző hetek nagy esőzései is igazolták, hogy helyes döntés volt a kerítés elbontása, mert végre gond nélkül folyt el a víz a dombról” – nyugtázta a megfelelő technológia választását elégedetten a plébános.

„Először csak a parkoló kiépítését terveztük, de evés közben jön meg az étvágy felkiáltással, szélesebb körű felújításba fogtunk, ezt a község anyagi helyzete is megengedte. Az önkormányzat jóváhagyott egy teljes körű felújítást, amelyet fokozatosan fogunk megvalósítani. Első körben 40 ezer eurót költöttünk, de még messze van a vége” – mondta a templom felújításról Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere. A felújítási munkálatokat segítette a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás is, amely a magyarországi Dabas községgel közösen 50 ezer eurót nyert el egy sikeres pályázaton, 30 ezer eurót az egyházkarcsai templom felújítására költenek, 20 ezer eurót pedig a Dabason élő szlovák kisebbség kulturális életének a fellendítésére. Első körben több mint 20 parkolóhelyet alakítottak ki a templomdomb közvetlen környezetében, parkosították a területet, cserjék, bokrok és fák kiültetésével valamint gyepszőnyeg leterítésével. Előtte öntözőrendszert telepítettek. Stílusban a templomhoz illő közvilágítást szereltek a bejárat elé.

Ha befejeződnek a régészeti kutatások és a műemlékvédelmi hivatal zöldet ad, folytatják a templom felújítását, elsősorban a torony, majd a belső tér rekonstrukciójával. A falaknak egy-két évig kívül-belül száradniuk kell, addig nem vakolják újra. „Reméljük, a műemlékvédelem hamarosan engedélyezi a további munkálatokat és rövidesen a templom mögötti dombot is beteríthetjük a gyepszőnyeggel” – bizakodik az egyházkarcsai polgármester.

Az ünnepélyes átadás a világháborúban elesett karcsai polgárok tiszteletére emelt emlékmű koszorúzásával folytatódott, majd a plébános megszentelte az újonnan kiépített templomparkot.