Szent Mihály szobra díszíti a templomkertet

A gonosz elleni küzdelemben jeleskedő, a veszélyes foglalkozást űzőket védelmező szent szobra a főútról is jól látható. Jozef Belický ezúttal a város polgármestereként vett részt a jubileumi ünnepségen, holott 1991-ben még elsősorban a Vágsellyei Városi Rendőrség alapítójaként, 2002-ig annak a parancsnokaként ismerhették a járási székhelyen élő lakosok.

Szent Mihály arkangyal a rend őreinek védőszentje, az őt ábrázoló szobor talapzatán feltüntették azok nevét, akik támogatták a szobor elkészítését, továbbá azokét is, akik a városi rendőrség állományához tartoztak, vagy tartoznak a mai napig. Erika Kollerová, a városi hivatal szóvivőjének tájékoztatása szerint az elmúlt harminc évben több mint százezer sikeresen megoldott esetről számolhatnak be a városi rendőrség dolgozói, számos esetben életet is mentettek, és mintegy 1500 ismeretterjesztő előadást tartottak a lakosoknak. Jozef Belický egykori városi rendőrparancsnok után Peter Krokavec vette át a parancsnoki stafétát, és csaknem két évtizede tölti be ezt a hivatást. A jubileum alkalmából emléklapot vettek át a városi rendőrség egykori és jelenlegi dolgozói. A térfigyelő kamerákat, valamint a rendőrség telefonközpontját kezelők és önkéntesek is részt vettek az ünnepi szentmisén, a közös emlékezésen. Szent Mihály arkangyal szobrát, Lukács János szobrászművész alkotását František Rábek katonai püspök szentelte fel.