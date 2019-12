Szemét a kukák közelében

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket a forgalmas főút melletti konténertároló környékére. Az út menti lakótelepen is zárható ketrecekben tartják a konténereket, de nem mindegyiken működik a zár. Ahova nem juthatnak be idegenek, ott jellemzően rend van, a nyitott tárolókban azonban a konténerek mellett is sok a szemét. Hasonló helyzet alakult ki a kereszteződésben is.

Inczédi Gábor, a városi hivatal műszaki osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy a bevezető utaknál gyakori ez a probléma.

„Nagy az áthaladó forgalom, sokan dobják el ott a szemetet. Jellemzően nem a dunaszerdahelyi lakosok halmozzák fel a hulladékot”

– mondta az osztályvezető, szavait a környéken élő lakosok is megerősítik.

„Előfordult, hogy akinek nem volt kukája, az ide hozta a szemetet. De olyat is láttunk már, hogy megállt egy személyautó és itt dobta ki a hulladékot”

– mondta egy lakó.

Néhány napja rendbe tették a kukák környékét. Inczédi Gábor azt mondja, a város rendszeresen ellenőrzi a problémás területeket, a menetrendnek megfelelően elhordják a hulladékot. Az önkormányzat egy körforgalmat építtet a forgalmas kereszteződés helyén, emiatt áthelyezik a kukaketrecet. Ettől azt is várják, hogy kevesebb lesz a szemét és nem lesz ilyen rendetlenség a környéken.

Városszerte zárt tárolókban tartják a hulladékkonténereket, de nem minden lakótelepen működik a rendszer. Ott, ahol nyitva vannak a ketrecek, a guberálók is fokozzák a rendetlenséget.

„Amikor kikerültek a zárható ketrecek, akkor minden lakó kapott kulcsot, amellyel nyithatta és zárhatta az ajtót. A ketrecek zárva tartása a lakók felelőssége”

– szögezte le az osztályvezető. Néhol azonban a kulcs sem megoldás, előfordult ugyanis, hogy megrongálták a zárat, sőt a jelszóval védett lakat sem állította meg a guberálókat.