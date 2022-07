Számos újdonsággal várja látogatóit a felújított termálfürdő

Második hete üzemel a deáki fürdő, amely az elmúlt bő fél évben talán az eddigi legnagyobb átalakuláson ment keresztül. Üzemeltetőjétől, Gyurkovics Sándortól megtudtuk, jelenleg öt feszített víztükrű medence áll a látogatók rendelkezésére: egy gyermekmedence, egy úszómedence és három élménymedence pezsgőfürdővel, masszázselemekkel, csúszdákkal. „A deáki részt újítottuk fel a nyári szezonra, de úgy tervezzük, hogy a téli időszakban sem zárjuk be. Az egyik élménymedence 34, a másik 36 fokos, a büféket is úgy alakítottuk ki, hogy sátor alatt télen is tudjunk szolgáltatást nyújtani. Nyár közepére elkészül a kültéri szaunaház is. Minden medencét a két furatból kinyert termálvízzel üzemeltetünk. Az egyik kút 3300 m mély, amelyből 39,6 °C-os vizet tudunk kinyerni, a másik 1560 m mély 64 °C-os vízzel. A kettőt összekötöttük, így tudjuk szabályozni a víz hőmérsékletét” – részletezte Gyurkovics Sándor.

Újra felfedezik

A létesítmény befogadóképessége 2500 fő, 168 személy részére tudnak szállást nyújtani. A régi faházakat lebontották, a helyükre négyszemélyes mobilházakat állítottak. Az egykori szállodának csak a vázát hagyták meg, teljesen felújították. Ezen kívül ivóvízzel, villannyal, fürdőszobákkal és konyhával ellátott, két hektárnyi területet alakítottak ki a lakókocsival és a sátorral érkezőknek, akiknek a száma hétvégente megsokszorozódik. A fürdő üzemeltetője szerint nemcsak a környékről, hanem a Csallóközből, Zsolna és Csaca (Čadca) környékéről, de Lengyelországból is érkeztek már látogatók. Az összes szálláshelyet lefoglalták egészen a nyár végéig, a foglalások több mint fele Csehországból érkezett.

További tervek

A következő két évben szeretnének fedett részt is építeni. „Wellness részleget tervezünk fedett medencével, kiúszóval, étteremmel, fitneszteremmel, szaunával, jakuzzival, szoláriummal és konferenciateremmel. A távolabbi terveink között szerepel, hogy a Felsőszeli és Deáki rész között régebben felhúzott kerítést elbontsák és tovább bővítsék a létesítményt, illetve a felsőszeli részt is felújítsák, a medencék számát 11-re emeljék. Ezzel, az összesen 14 hektáros területtel Szlovákia egyik legnagyobb fürdője lehetne az AVA Termál.