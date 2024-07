Szabadon alkotni felnőttként is jó!

Népszerű a rajzdiszkó

Felnőtt rajzkör egy egyedülálló program a környéken.

„Sokakkal beszélgettem és egyre többen fejezték ki igényüket arra, hogy rajzolnának. Fiatalabb felnőttek, szülők és idősebbek is érdeklődtek. Szeretnék majd pályázni a foglalkozásokra a Vekker Műhely segítségével, amelyekbe már belevinnék drámapedagógiai elemeket is”

– tette hozzá. Az eddigi hat alkalom nagyon népszerű volt a jelentkezők körében, ezért jövőre is szeretné folytatni, már komolyabb eszköztárral.

A legnagyobb visszhangot kiváltó alkalom a rajzdiszkó volt. Ezen összekötötte a zenét az alkotással, ami a résztvevőket is még felszabadultabbá tette. Egy budapesti ismerőse, Poór Dorottya által inspirálódott, aki már szervezett hasonlót és őt is bíztatta, hogy bátran fogjon bele. Kicsit módosított rajta a hely adottságainak és a témának megfelelően, de itt is ugyanúgy a kreatív munkán volt a hangsúly. Szerette volna az önkifejezés érzelmi megjelenítését kihangsúlyozni. A foglalkozás felvezetésében az volt a feladat, hogy a résztvevők találják meg az egyes érzelmekhez társítható formákat és színeket. Négy hangulatot választottak is, miközben egy-egy hasonló dalt hallgattak végig. A rajzdiszkóban a szabad alkotás örömén volt a hangsúly, valamint a szabad mozgásén, ugyanis a festés közben mozoghattak, táncolhattak a zenére, és ezt a mozgást a vonalak megalkotásánál is használhatták.